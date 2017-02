La Generalitat reconoce que las cifras no son positivas y las achaca al fin de la campaña de Navidad

2/02/2017 - 11:48

El secretario autonómico de Empleo, Enric Nomdedéu, ha apuntado este jueves que los datos del paro de enero hechos públicos por el Ministerio de Empleo y Serguridad Social no son positivos y reflejan el fin de la campaña de Navidad.

VALENCIA, 2 (EUROPA PRESS)

Las cifras revelan que la Comunitat Valenciana es la tercera autonomía en la que más creció el paro en el mes de enero al subir en 6.845 nuevos desempleados respecto al mes anterior, un 1,63% más, hasta los 425.808.

Nomdedéu ha admitido en uncomunicado que las cifras "evidentemente no son positivas", por lo que el Consell "no puede mostrarse satisfecho con este incremento". No obstante, ha apuntado que el aumento de este mes "refleja el fin de la campaña de Navidad y que los datos desestacionalizados nos indican que vamos por buen camino".

De esta manera, ha detallado que, en términos interanuales, se ha producido un descenso del paro de 43.115 personas (-9,19%). En cuanto a los datos de afiliación a la Seguridad Social en términos interanuales la afiliación aumenta en la Comunitat en un 3,81% (63.968 afiliados más), casi medio punto por encima del registro nacional (3,33%).

El secretario autonómico ha hecho hincapié en que desde el Servef "se seguirán impulsando políticas para consolidar esta tendencia, reforzando acciones específicas para jóvenes, mujeres y adultos con experiencia que sufren tasas de paro inaceptables".

En cuanto a los sectores, la Generalitat destaca que el paro sólo se ha incrementado "de forma significativa" en el sector servicios (2,44) y agricultura (13,2), mientras que disminuye en la industria, la construcción y entre las personas sin ocupación anterior.