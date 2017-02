Junta explica que "la legalidad le obligaba" a aprobar antes del 31 de diciembre el nuevo Contrato-Programa de la RTVA

2/02/2017 - 11:56

El vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia y Administración Local, Manuel Jiménez Barrios, ha explicado este jueves que "la legalidad obligaba" al Consejo de Gobierno a aprobar el nuevo Contrato-Programa de la Radio Televisión Pública de Andalucía (RTVA) antes del 31 de diciembre de 2016, como así hizo en su reunión del 27 de diciembre, y ha llamado a los grupos parlamentarios a ponerse de acuerdo en relación a la carta de servicios del ente público.

SEVILLA, 2 (EUROPA PRESS)

En el Pleno del Parlamento y en respuesta al diputado de Podemos Jesús Romero, que le ha cuestionado por "los motivos que han instado al Consejo de Gobierno a publicar el Contrato-Programa sin haber pasado el trámite parlamentario de la carta de servicios", Jiménez Barrios ha señalado que el motivo era "muy sencillo" y se basa en la legalidad, ya que "el Contrato-Programa tenía un año de prórroga que terminaba a 31 de diciembre de 2016", por lo que "la legalidad nos obligaba a aprobarlo antes del cierre del ejercicio presupuestario".

Previamente, el parlamentario de Podemos ha incidido en que la carta de servicios de la RTVA se presentó a los grupos de la Cámara "en septiembre" y "aún no se ha discutido", pese a lo cual "el 27 de diciembre el Consejo de Gobierno aprobó un nuevo Contrato-Programa que por su celeridad nos parece de bastante poca consistencia", y cuyo texto "parece que no tiene una sustancia jurídica".

Además, ha apuntado que desde la Junta se señalaba que "hubo un informe del Consejo Audiovisual, un informe que nadie tiene ni conoce, y que no aparece publicado ni siquiera en la web" de dicho organismo, según ha abundado Romero.

En esa línea, el diputado de Podemos ha achacado a la Junta haber acometido "un auténtico despropósito" en esta cuestión y "una falta de respeto al Parlamento de Andalucía".

En concreto, ha indicado que "ha habido suficiente tiempo desde la aprobación de una moción que se presentó en octubre de 2015 y que se aprobó prácticamente por unanimidad", en la que se instaba al Consejo de Gobierno a negociar con los grupos parlamentarios en relación a la renovación de esos aspectos de la RTVA, pero "no ha habido negociación", según ha criticado el diputado de Podemos, que también ha señalado que "ha habido suficiente tiempo para que la carta de servicios que se pasó el 30 de septiembre" hubiera sido "previamente trabajada y evaluada", y se hubiera escuchado a los grupos "para que tuviésemos un futuro más deseable para la RTVA".

En su segundo turno, el vicepresidente de la Junta ha insistido en que el Contrato-Programa de la RTVA "tenía un año de prórroga para que el Parlamento pudiera tener una carta de servicios, que el Consejo de Gobierno aprobó en septiembre y que envió a la Cámara", que es donde dicha carta se aprueba "previo acuerdo de los grupos", según ha recordado.

LA JUNTA LLAMA AL ACUERDO SOBRE LA CARTA DE SERVICIOS

Por eso, Jiménez Barrios ha rechazado afirmaciones del parlamentario de Podemos "que no se sostienen", y tras aludir de nuevo a la "legalidad" para justificar la aprobación del nuevo Contrato-Programa el mes pasado le ha preguntado a Jesús Romero "qué me hubiera dicho si tras el 31 de diciembre la RTVA no tuviera en este momento un Contrato-Programa que amparase los pagos presupuestarios del año" para el ente público.

Además, ha apuntado que "si la carta de servicios dijera cosas contrarias al contrato programa, cosa que no creo, siempre habrá oportunidad para hacer los acuerdos necesarios que llevasen a sustanciar reglamentariamente cualquier indicación de este Parlamento".

"Vamos a dejar las palabras gruesas y a buscar de verdad lo que interesa, que es que los grupos parlamentarios se pongan de acuerdo en una carta de servicios", ha abundado Jiménez Barrios, que ha aclarado que "si hay que modificar el Contrato-Programa el Consejo de Gobierno siempre estará a la altura de las circunstancias dándole el mayor contenido a la radio y televisión" andaluza, "porque entendemos que la radio televisión pública es clave de la vertebración de Andalucía y de la información plural y democrática en el contexto de una Andalucía como la nuestra que necesita una radio y televisión pública", ha defendido el vicepresidente de la Junta para concluir.