De la Torre agradece el gesto por celebrar la cumbre hispano francesa, que supone "reconocimiento y confianza"

2/02/2017 - 12:26

Enlaces relacionados Málaga acogerá el 20 de febrero la XXV Cumbre hispano francesa presidida por Rajoy y Hollande (1/02)

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha agradecido el gesto de los gobiernos de España y Francia, tras anunciar que la ciudad acogerá el próximo 20 de febrero la XXV cumbre hispano francesa que presidirán los líderes de los dos países, Mariano Rajoy y François Hollande, respectivamente. Para el regidor, esta celebración supone "reconocimiento y confianza en la ciudad de Málaga".

MÁLAGA, 2 (EUROPA PRESS)

De la Torre, tras ser cuestionado por los periodistas, ha dicho que espera que "sepamos dar una buena acogida a los visitantes", incidiendo, además, en "la importancia del eco mediático y las imágenes".

"Trataremos de que se desarrolle de tal manera que hayan imágenes bellas de Málaga que recuerden también de alguna forma el patrimonio de la ciudad y la oferta cultural", ha explicado De la Torre, que, no obstante, ha dejado claro que "no se trata de hacer una visita turística, se trata de reuniones de trabajo".

En este punto, ha recordado que se trata de reuniones de horas, dentro del día y "corresponde a Presidencia de Gobierno organizarlas", por lo que no ha dado más detalles sobre la cita. "Me alegro enormemente de que sea en Málaga y daremos toda la colaboración, pero los detalles no me corresponde informar sobre ello", ha insistido el alcalde de la capital malagueña.

La decisión de celebrar esta cita fuera de Madrid parte de Moncloa y constituye un gesto hacia Francia, pues pretende poner de relieve la vinculación de la ciudad con el país vecino, acrecentada en 2015 con la apertura de la primera sede del centro de arte George Pompidou de París fuera de Francia.

El alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre (PP), no esconde su pasión por Francia, país donde amplió en los años 60 sus estudios superiores universitarios, con una especialización en desarrollo regional, tras obtener el doctorado en Ingeniería Agrónoma.

En este sentido, De la Torre ha agradecido estas consideraciones y ha dicho que estas informaciones "son muy amables", agradeciendo de nuevo el gesto del Gobierno español y francés de celebrar esta cumbre en la capital de la Costa del Sol.