Joan As Police Woman encabeza el cartel musical del Festival Play-Doc, que completan Star Rover y The Dirty Coal Train

2/02/2017 - 12:30

La cantante, compositora y productora estadounidense Joan Wasser, conocida como Joan As Police Woman, acompañada por el multiinstrumentalista Benjamin Lazar Davis, serán cabeza del cartel de conciertos que se enmarcan en el Play-Doc Festival Internacional de Cine Documental, que se celebrará del 22 al 26 de marzo en la localidad pontevedresa de Tui.

VIGO, 2 (EUROPA PRESS)

Tal y como ha informado la organización del festival, la cantante presentará el viernes 24 de marzo su quinto álbum, 'Let it be you', que reinterpreta con instrumentos de rock patrones musicales de los pigmeos de la República Centroafricana. Además, la artista, que define su estilo como 'punk rock R&B y soul americano', tocará algunos de los temas más conocidos de su discografía.

Esta actuación, que dará comienzo a las 23,30 horas, se incluye en la programación musical del Play-Doc, organizada en colaboración con el festival Sinsal SON Estrella Galicia, por la que también darán sus conciertos el sábado 25 Star Rover (Brooklyn) y The Dirty Coal Train (Lisboa).

Las entradas ya están disponibles en venta anticipada en las webs de Ticketea y Play-Doc.