Pradas (psoe) entiende la emoción de sánchez de reunir a tanto público por la falta de costumbre

2/02/2017 - 12:09

- "Hace ya tiempo que no me preocupa Pedro Sánchez"

MADRID, 02 (SERVIMEDIA)

El coordinador de los diputados andaluces del PSOE, Antonio Pradas, afirmó este jueves que entiende la emoción de la candidatura de Pedro Sánchez por aglutinar a tantas personas en sus actos, por la falta de costumbre.

Preguntado sobre si le preocupa la afluencia de público a los actos de Sánchez con militantes, Pradas respondió que "hay compañeros que no están acostumbrados" a reunir a 800 personas y "se escandalizan" con estas cifras de afluencia. "Me alegro que se movilice" la militancia, añadió.

Ante la insistencia por si la movilización de Sánchez con su candidatura preocupa al partido, Pradas reconoció abiertamente que "hace ya tiempo que no me preocupa Pedro Sánchez".

En declaraciones a los periodistas en el Congreso, mostró su respeto a los actos que está organizando el ex secretario general para recuperar el liderazgo del partido, si bien remarcó que todavía no es el momento de lo candidatos porque no se ha abierto plazo hasta la convocatoria oficial del Congreso federal y de las primarias para la Secretaría General del PSOE, aunque "cada uno es muy libre de lo que hacer".

Cabe recordar que este diputado por Sevilla era parte de la Ejecutiva de Sánchez y el que entregó las firmas con las dimisiones de 17 miembros de su dirección que marcó el inicio de la caída del líder socialista en el Comité Federal del 1 de octubre.

Dijo que ahora es el "momento" de renovar el discurso de partido y que "luego vendrá el tiempo de las personas". "Creo que deberíamos centrarnos en el proyecto social, qué ofrecer a los ciudadanos".

Pradas añadió que "no es el momento, no se está trabajando en eso, luego vendrá el tiempo de las personas". "Ahora mismo es el momento de las ideas de la socialdemocracia y cómo renovar nuestro discurso para llegar al mayor número de ciudadanos posible y volver a ser alternativa a nuestro país".

Por otra parte, Pradas no cree que las diferencias entre los diputados pueda dificultar la labor parlamentaria. "No debería en ningún caso entorpecer" el trabajo del grupo parlamentario porque cree que los diputados no van a confundir "la tarea institucional con la orgánica". "No creo que haya tanta inmadurez política en ningún sitio", agregó.

(SERVIMEDIA)

02-FEB-17

MML/gja