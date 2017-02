El PSOE pedirá en Pleno poner en marcha un programa de acompañamiento personalizado para el empleo

2/02/2017 - 12:40

El concejal del Grupo Municipal Socialista de Gijón José Ramón García llevará al próximo Pleno una iniciativa para que, en el plazo de tres meses, se diseñe y ponga en marcha un programa de acompañamiento personalizado para el empleo, destinado a personas con bajos recursos.

GIJÓN, 2 (EUROPA PRESS)

Asimismo, se pide que se realicen las modificaciones presupuestarias necesarias para desarrollar este programa, del que se beneficiarían perceptores del Salario Social, de ayudas sociales municipales, de subsidios por desempleo y sin ningún tipo de ingreso. A esto ha unido la existencia de los trabajadores 'pobres', cuyos salarios no les da para llevar una vivienda digna.

Ha apuntado, además, que en esta clase de casos se lleva a cabo una intervención social para que no haya una cronificación de las ayudas sociales. Ha apuntado, además, que es colectivo prioritario de los planes de empleo, pero tienen difícil acceder por no poder sacar la nota necesaria debido a su bajo nivel de estudios. García ha añadido que hay programas para mejorar su empleabilidad, que suelen tener una tasa alta de inserción y ha aclarado que se trata de un acompañamiento y no una tutela de las personas.