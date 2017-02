El Ayuntamiento de Soria recibe un reconocimiento por el alto reciclaje de papel, con 402,97 kilogramos por habitante

2/02/2017 - 12:46

El Ayuntamiento de Soria recibe el lunes, 6 de febrero, un reconocimiento por el alto reciclaje de papel, un total de 402,97 kilogramos por habitante al año, según los datos facilitados por el Consistorio.

SORIA, 2 (EUROPA PRESS)

En el año 2016 el Ayuntamiento ha aumentado la recogida de cartón, envases, vidrio y residuos urbanos respecto a 2015, con más de 12 kilogramos por habitante. El total de recogida de estos tipos de residuos fue de 12.297.050 kilogramos en 2015 y de 15.784.820 kilos el pasado año.

El Consistorio recibirá el lunes en Madrid dos pajaritas azules dentro de la campaña 2016 del programa 'Tu Papel 21 Municipios'.

Un total de 29 entidades locales (ayuntamientos y agrupaciones de municipios) de doce comunidades autónomas han obtenido el reconocimiento por la excelencia de su gestión de la recogida selectiva de papel y cartón en esta primera edición.

Seis entidades locales han obtenido el máximo reconocimiento con tres Pajaritas Azules, quince han obtenido dos Pajaritas Azules y ocho han recibido una.

Entre las veintinueve entidades distinguidas hay tres ciudades de más de 500.000 habitantes, nueve de entre 200.000 y 500.000, diez de entre 100.000 y 200.000 y siete de entre 50.000 y 100.000 habitantes.

Por comunidades autónomas, Cataluña, Andalucía y Castilla y León tienen cinco entidades locales galardonadas cada una; Madrid, cuatro; Aragón y Castilla La Mancha, dos, y Galicia, Baleares, Navarra, La Rioja, Asturias y País Vasco, una cada una.

El 8 de febrero de 2017 se dará a conocer la lista completa de entidades locales con Pajaritas Azules y se hará entrega de los galardones en un evento que se celebrará en Madrid.

PROYECTO TU PAPEL DESDE 2012

La promoción del reciclaje es uno de los objetivos estratégicos de Aspapel, que puso en marcha en 2002 el proyecto Tu papel.

Este programa ha desarrollado a lo largo de la última década el Programa Tu Papel 21, un sistema de diagnóstico, implantación de mejoras y certificación de la recogida selectiva municipal de papel y cartón, basado en 21 indicadores y apoyado por modelos de participación social y comunicación, en línea con las directrices de la Agenda 21 local.

El programa obtuvo en Bruselas en 2007 el European Paper Recycling Award, que premia proyectos innovadores de promoción del reciclaje de papel en Europa.

El jurado estaba compuesto por miembros del Parlamento Europeo y Comisión Europea, asociaciones (Association of Cities and Regions for Recycling and Sustainable Resource Management, ACR+) y ONGs (WWF International).