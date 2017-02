La Junta justifica la demora de la Ley de FP en que se acomete de forma "gradual" y bajo la premisa del "rigor"

2/02/2017 - 13:00

La consejera de Educación de la Junta de Andalucía, Adelaida de la Calle, ha calificado de "prioritaria" para la administración andaluza la apuesta "decidida y ambiciosa, pero también realista" del Ejecutivo autonómico respecto al proyecto de Ley de Formación Profesional (FP), una normativa que, en este sentido, asegura que se acomete de forma "gradual" bajo la necesaria premisa del "rigor".

"A mí no me gusta formular propuestas que no estén hechas bajo una fuerte solidez", ha asegurado De la Calle en el Pleno del Parlamento de Andalucía, en respuesta a una pregunta formulada por el diputado de Ciudadanos (Cs) José Antonio Funes, que ha instado a la consejera a informar de los plazos para abordar el proyecto legislativo.

A ello, De la Calle ha opuesto que, para generar una FP "moderna, eficaz, viva y flexible, adaptada a los cambios y a su entorno", hay que "trabajar profesionalmente en poner a punto algo que no es una asignatura pendiente de Andalucía, sino de todo el Estado español".

Por ello, la consejera andaluza de Educación ha expuesto que "seguiremos yendo a nuestro paso, que hace que cada vez haya una oferta mayor, bilingüe, con oferta de movilidad: los empresarios nos lo demandan, y trabajamos con ellos". Ha recordado, de esta manera, la existencia este año de 27 nuevos ciclos para la Formación Dual y la atención a materias como la agraria, la electrónica o la sanidad.

La ley, ha añadido, se está trabajando y está en la etapa de los pertinentes informes, con idea de que esté lista antes de que finalice el presente periodo de sesiones. Y es que De la Calle se opone a la idea de "improvisar haciendo ciclos que son relativamente fáciles de montar pero que no dan respuesta a la búsqueda de trabajo".

A todo ello, Funes ha recordado que cualquier actuación prioritaria para un gobierno implica que se ponga en marcha "antes, y esto no lo es, porque llevamos dos años para que se lleve al Parlamento". Así, ha criticado la tardanza en el asunto, que considera "de máxima importancia teniendo en cuenta que en los dos últimos años 70.000 jóvenes andaluces se han quedado fuera de la formación profesional por falta de plazas".

"No se puede retrasar más este debate", ha insistido el diputado naranja, que ha dicho que "no somos originales y nos gustaría que esta fuera la última vez que tenemos que traer esta pregunta a la Cámara, porque sería la señal de que se están dando respuestas a lo que los ciudadanos exigen".

Funes ha esgrimido que hoy, según los datos del Instituto Nacional de Empleo (INE), 9.417 andaluces se han visto abocados al paro, y por ello "nos gustaría que su gobierno diera pasos en firmes, en lugar de hacer continuamente promesas. Cultiven el trabajo y dejen de abonar el paro".