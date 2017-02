Teresa Jiménez (PSOE) ve "insostenible" el nuevo retraso del AVE y exige que se acorten los plazos

2/02/2017 - 13:11

La secretaria general del PSOE de Granada, Teresa Jiménez, ha calificado de "insostenible el nuevo retraso en la fecha de finalización del AVE y ha señalado que es un ejemplo más del "trato discriminatorio y el desinterés del Gobierno del PP" en sacar adelante este proyecto "de vital importancia para la provincia".

GRANADA, 2 (EUROPA PRESS)

Así, y tras lo que considera una visita "exprés y sectaria" del ministro de Fomento, Jiménez ve "muy grave" que aún haya que soportar "al menos más de nueve meses de aislamiento ferroviario y esperar hasta 2018" para "un tren, que ni siquiera es un AVE de verdad sino un sucedáneo".

Afirma, no obstante, que su partido "a estas alturas" ya no cree ninguna promesa ante la falta de credibilidad del Ministerio después de que no se haya "cumplido nada de lo prometido en estos años".

"Granada está arrinconada, va para atrás, no tenemos ni las conexiones tradicionales de las que disponíamos antes", ha subrayado para apuntar al PP como "el único culpable de esta situación" al haber renunciado "desde el minuto uno" tras su llegada al Gobierno central al proyecto inicial de un AVE de doble vía --planteado por el anterior ejecutivo socialista--, a la Variante de Loja y al soterramiento en la capital, bajo la promesa de que la Alta Velocidad llegaría de "forma casi inmediata".

Por todo ello, la dirigente socialista ha insistido en que se aceleran al máximo los proyectos constructivos que permitan reestablecer el tráfico entre Granada y Antequera, acabando así con el aislamiento ferroviario, así como que se acometa la variante y el soterramiento de las vías a su llegada a Granada.