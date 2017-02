De la Torre insiste en que funcionen bien el Regional y el Clínico y dice que el nuevo hospital "está muy verde"

2/02/2017 - 13:15

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha vuelto insistir este jueves en que, actualmente, "la clave" está en que funcionen "bien" los hospitales Regional y Clínico de la capital y ha dicho que el proyecto de un nuevo centro sanitario, que podría ubicarse en la zona del Civil, y para el que la Diputación ya ha dicho que ofrece colaboración económica, "está muy verde" por parte del Gobierno andaluz.

Ha recordado que en materia sanitaria la competencia es del Ejecutivo andaluz y ha subrayado que lo que procede ahora es que "los recursos actuales, los que existen, funcionen lo mejor posible". "Eso es lo que los ciudadanos esperan y desean", ha sentenciado.

"Tenemos dos hospitales en Málaga, Regional y Clínico, y ambos deben de estar atendidos, dotados adecuadamente, lo que sea necesario de material y se han hecho obras, pero completarlas", ha añadido. En suma, "sacarle partido a lo que tenemos, que el personal esté motivado, que sea escuchado, que haya dialogo y que haya una estructura que funcione, todo eso es esencial".

Asimismo, cuestionado sobre el ofrecimiento de la Diputación, que preside el 'popular', Elías Bendodo, para el nuevo proyecto hospitalario en Málaga en la zona del Civil, ha reconocido que "no sé que alcance tiene; no sé el contexto hecho o dado, pero es competencia autonómica", aunque ha dicho estar "encantado" de que el tercer hospital "se haga antes".

Eso sí, para De la Torre "la clave" está en que lo que hay "funcione bien" y "luego hará el calendario del nuevo hospital". En este punto, ha precisado que cuando recientemente se ha reunido con el consejero de Salud, Aquilino Alonso, "hablamos de está ubicación, pero no deduje que hubiera un calendario rápido", sino "que lo planteaba para tener los estudios hechos, que me parece bien, por no perder los años sin estudiar el tema, y tener ideas claras de dónde ir, cuantificando, buscando los recursos", pero "el tema lo veo todavía muy verde desde el punto de vista autonómico".

Para De la Torre, "no sé hasta que punto es o no lógico que la Diputación haga eso, pero si lo ha dicho tiene mis respetos y comprensión".

Por otro lado, sobre la celebración este jueves del Consejo Social, donde se hablará de sanidad, De la Torre ha recordado que la idea es "formar un grupo de trabajo con especialistas que va a ofrecer su colaboración a la reflexión que la Autonomía tenga que hacer".

Así, ha señalado que "parece que se ve necesario un tercer hospital", asegurando que "la estadística demuestra o que la gente de Málaga es muy sana de salud o es injustamente tratada, porque tenemos menos camas por habitante que otras ciudades de otras provincias de Andalucía y de España".

"Si fuéramos más sanos, estaría bien, pero como seguramente tendremos la misma probabilidad de enfermar y de visitar los hospitales parece que no hay trato adecuado", ha lamentado.

De la Torre ha afirmado que "para que no haya discriminación parece que habrá que ampliar de una manera moderada", y, aunque ha reconocido que "estamos en un momento en que los recursos públicos no son tan abundantes como quisiéramos", ha insistido en que "ese tema es muy antiguo, hace más de diez años que venimos hablando de la necesidad de un tercer hospital", que podría ser, entre otras ubicaciones, en la zona del Este o la del Hospital Civil.

El alcalde se ha remontado a 1995 para hablar de este espacio en el Hospital Civil. Por último, ha dejado claro "la colaboración para que se pongan como prioritarias las necesidades que en materia de salud puedan existir, si esa ubicación es mejor que la zona este, que habrá todavía que estudiarlo y verlo".