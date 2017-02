Díaz afirma que a Moreno "le importa un pimiento" la sanidad pública y sólo la quiere "denigrar"

2/02/2017 - 14:00

Moreno afirma que las dimisiones en la cúpula de la Consejería de Salud son un reconocimiento de la "nefasta gestión"

SEVILLA, 2 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha manifestado este jueves en el Pleno del Parlamento que al presidente del PP-A, Juanma Moreno, le "importa un pimiento" la sanidad pública andaluza y solo persigue "denigrarla y manchar" su imagen, porque el objetivo del Partido Popular es "hacer negocio" con el sistema público de salud.

Susana Díaz se ha pronunciado así durante un bronco debate con Moreno en la sesión de control al Consejo de Gobierno, donde ha indicado que el dirigente popular confunde "oposición con destrucción" y, en lugar de pensar en lo mejor para Andalucía, solo piensa en "cómo hacer daño y mentir, intentando denigrar la imagen de esta tierra y de sus servicios públicos".

"A usted le importa un pimiento la sanidad pública", ha dicho Susana Díaz a Moreno. La presidenta ha agregado que el dirigente popular ha formado parte de un gobierno, el del PP en España, que ha recortado 7.000 millones en sanidad, que ha impuesto "copagos infames", que no permite el aumento de las plantillas sanitarias, que ha propiciado privatizaciones de hospitales, que ha llevado a cabo "despidos a mansalva" o que ha sacado del sistema sanitario público a miles de personas.

En su opinión, el único objetivo de Moreno y el PP es "denigrar y manchar" la imagen de la sanidad pública andaluza, porque están queriendo "hacer negocio" con ella.

Asimismo, la presidenta ha indicado que ella no es como el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que piensa que los "problemas se pudren solos", sino que ella se pone al frente de los problemas y hace cambios para mejorar lo que haya que mejorar.

Díaz ha añadido que tiene claro que nunca tratará de "manipular la voz de los ciudadanos" ni las manifestaciones que se desarrollen, después de que se haya visto que algunos miembros de otros partidos, como el portavoz del PP en la Diputación de Jaén, haya mandado comunicados diciendo a los ciudadanos como tienen que manifestarse, según ha dicho.

"No espere jamás que yo me parezca a Mariano Rajoy, que está acostumbrado a dejar que los problemas se pudran sobre la mesa. Yo no soy así, tomo decisiones y actúo ante los problemas", ha dicho Susana Díaz al presidente del PP-A.

Tras las referencias de Moreno a las dimisiones en la "cúpula" de la Consejería de Salud, la presidenta se ha limitado a señalar que en su Gobierno "no se producen dimisiones en diferido" y siempre todas las decisiones se adoptan desde la responsabilidad y con coherencia.

De otro lado, Susana Díaz ha acusado a Moreno de "despreciar todo lo que es bueno para Andalucía", como las inversiones que ella está reclamando al Gobierno central, como la de la línea férrea Algeciras-Bobadilla. Se ha preguntado si el presidente del PP-A, además de "hacerle la pelota a Rajoy", tiene tiempo para algo más.

La presidenta también se ha referido al empleo, apuntando que los últimos datos sobre la subida del paro en enero, evidentemente no son buenos, pero sí son mejores que en el resto de España. Ha indicado que Andalucía crece por encima de la media en creación de empleo.

"NEFASTA GESTIÓN"

Por su parte, Juanma Moreno ha señalado que es evidente que la presidenta de la Junta tiene "una enorme ceguera al no ver los gravísimos problemas que tiene Andalucía", como el desempleo o la situación de la educación y de la sanidad.

Ha indicado que los datos sobre desempleo vuelven a ser "malos" para Andalucía, mientras la Junta cae en la

"autocomplacencia".

En relación con la sanidad, ha manifestado que las dimisiones en la "cúpula" de la Consejería de Salud son un "reconocimiento a su nefasta gestión" de la Junta, que ha llevado cabo "recortes que han hecho daño al sistema". Ha acusado a la presidenta de decir que "todo estaba bien", mientras consideraba "culpables" a los ciudadanos y a las plataformas sanitarias.

Ha indicado que no ha conocido a ningún presidente que "desprecie" a los ciudadanos que se han manifestado en la calle de la manera en que lo ha hecho Susana Díaz. "Usted es una presidenta sobrepasada por los muchos problemas de los andaluces y es evidente que está ausente", según ha indicado Moreno, para quien Díaz dedica muchas energías "al lío interno" del PSOE y "muy poquitas al lío interno" en que su partido mete a los ciudadanos.

Para Moreno, Díaz ha asumido con "mucha torpeza y soberbia la crisis en materia de sanidad" y ha recalcado que los andaluces "han hecho una enmienda a la totalidad" a su gestión. Ha insistido en que las dimisiones reflejan la "impotencia" del Gobierno andaluz para resolver los "graves problemas" en la sanidad.

Ha señalado que la Junta lleva demasiado tiempo "despreciando" a los profesionales sanitarios, mientras que ha "desmantelado" la atención primaria, retrasa el mapa de infraestructuras sanitarias, y lleva demasiado tiempo "mintiendo y haciendo demagogia con la sanidad".

"Aprenda la lección, porque ya debe estar cansada de que la abucheen allá por donde va", ha dicho Moreno a Díaz, a la que ha recomendado que se quite la "soberbia y empiece a dialogar con los profesionales sanitarios, con los usuarios y con las plataformas", así como con los grupos políticos.

Asimismo, ha denunciado que aquí el único partido que ha hecho "negocio" con la sanidad ha sido el PSOE, con el "pelotazo urbanístico en Huelva, con la venta de la sede del partido". Ha preguntado también ha Díaz que aclare quién

"compró medicamentos a precios inflados a cambio de pedir donaciones a los laboratorios".

"Le pido que deje de mentir y de hacer un ejercicio de hipocresía populista que no lleva a ningún lado", ha dicho Moreno a Díaz, apuntando que esta comunidad necesita una presidenta a "tiempo completo y no a tiempo parcial", que está de viaje los fines de semana en "otras comunidades". Ha insistido en que, ante los "graves problemas" que hay,Andalucía necesita un gobierno centrado en resolverlos y no con consejeros que "empiezan a moverse para ocupar la silla" que deje Díaz.

Por su parte, Susana Díaz, tras las manifestaciones de Moreno sobre la venta de la sede del PSOE en Huelva, ha instado al dirigente popular a que si tiene "conocimiento de algún delito, su obligación como ciudadano es denunciarlo" y acudir a los tribunales. Si no es así, según ha añadido, será muy grave que el dirigente popular se dedique a "mentir" en la sede de la Cámara.