La Mesa de la Mujer celebra las 100 convocatorias de las concentraciones contra la violencia machista

2/02/2017 - 14:09

La Mesa de la Mujer ha conmemorado este mediodía las 100 convocatorias de las concentraciones que, cada primer jueves de mes, se vienen celebrando en Logroño en protesta contra la violencia machista.

LOGROÑO, 2 (EUROPA PRESS)

Para ello, en un encuentro que se ha celebrado hoy en la sala de usos múltiples del Ayuntamiento debido a la amenaza de lluvia, se ha recordado a todas las personas que, a lo largo de los años, han formado parte de esta iniciativa.

Así, la concejala de Familia, Paloma Corres, ha recordado a la entonces edil que puso en marcha las concentraciones, la socialista Concha Arribas, y a su sucesora que las mantuvo, la popular Conchi Bravo, ambas presentes en un acto en el que también ha participado la alcaldesa Cuca Gamarra y diversos representantes regionales y municipales.

A ellas y a todas las demás integrantes de la mesa, entre ellas "a algunas de las más antiguas, que también están hoy aquí", como las representantes sindicales Lara Manero e Isabel Cerrajería, ha agradecido Corres "su dedicación y su tiempo en ocuparse de la igualdad y de la lucha contra la violencia de género".

Precisamente, Lara Manero ha sido la encargada de leer un manifiesto elaborado especialmente para la ocasión, en el que ha recordado que las concentraciones surgieron "después de un 'jueves negro' en 2008, en el que tres mujeres fueron asesinadas por sus parejas".

Una iniciativa que se concibió como "un apoyo público para personas que no encuentran salida, para decirles que no están solas". "Nos gustaría no vernos ningún jueves más, pero mientras haya una sola víctima, y mientras no haya un compromiso social y especialmente, de los jóvenes contra esta lacra, aquí estaremos", ha asegurado.

Acto seguido, diferentes miembros en activo de la Mesa de la Mujer se han hecho eco del decálogo ideado como consecuencia de la campaña'¿Entiendes cuando digo NO?', que se puso en marcha contra las agresiones sexuales en las pasadas fiestas de San Mateo, diez reglas que se van a seguir difundiendo entre asociaciones y colectivos ciudadanos.

Como es habitual, la concentración, en la que, como ha dicho Paloma Corres, se ha recordado "a las mujeres que ya no están, sobre todo a las tres mujeres asesinadas y al menor huérfano que llevamos hasta el 31 de enero", ha finalizado con un minuto de silencio, enarbolando los presentes la tarjeta roja contra el maltratador, y con un cerrado aplauso en memoria de las víctimas.