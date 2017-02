El Principado descarta una moratoria en la renovación de conciertos educativos y no concederá nuevas unidades

2/02/2017 - 14:11

El consejero de Educación y Cultura del Principado, Genaro Alonso, ha manifestado que se está tramitando ya la normativa por la que se convoca el proceso de renovación de los conciertos educativos y por lo tanto el Gobierno no se plantea en principio ninguna moratoria ya que el Principado "cumple las leyes" .

OVIEDO, 2 (EUROPA PRESS)

Así, Genaro Alonso ha indicado que la postura a seguir es que los centros cumplan con el criterio de necesidades de escolarización. Lo ha manifestado en respuesta a una interpelación del diputado del PP, David Medina, sobre la enseñanza concertada.

El titular de Educación ha explicado algunas cuestiones a seguir en la renovación de conciertos educativos. En primer lugar ha dejado claro que no se concederán nuevas unidades concertadas a ningún centro aunque lo soliciten; en segundo lugar que cuando no se cumpla la ratio media por localidad no se renovarán los conciertos y en tercer lugar ha indicado que si hay demanda de alumnos y ya existe concierto, aunque hubiese plazas libres en centro públicos si se renovarán dichos conciertos como obligan las sentencias existentes.

Ha reiterado que para el Gobierno asturiano la prioridad son siempre "los alumnos, independientemente del centro en el que estén" y dejado claro la escuela pública es "el eje vertebrador del sistema educativo asturiano".

Por tanto ha indicado que "el alumnado de la escuela concertada tiene exactamente la misma atención que el de la pública" y las familias también reciben las mismas ayudas. Ha recordado además que un grandísimo concertado del alumnado entra en el centro elegido como primera opción.

También ha recordado que en las mejoras de las condiciones laborales del profesorado de la enseñanza concertada tiene gran responsabilidad la patronal, algo que "el PP siempre obvia". "La relación laboral y otras condiciones de la jornada les compete a ellos y no a nosotros", ha destacado Alonso.

Alonso ha recriminado al diputado del PP que no sea claro con los enunciados de sus interpelaciones y además le ha recordado que la libertad de elección de centro "no es un derecho absoluto". Dijo además que desde el Gobierno asturiano "nunca aceptarán el distrito único" mientras él sea responsable de la educación en Asturias porque tiene "objetivos perversos".

David Medina ha criticado la actitud del Gobierno asturiano frente a la enseñanza concertada porque a su juicio "el fondo de la cuestión es decidir entre enseñanza concertada sí como hasta ahora, o enseñanza concertada no como hasta ahora".

Por ello el diputado del PP ha pedido a todos los grupos que sean claros con este asunto al igual que lo es el PP que defiende lo mismo aquí que en Valencia o en Madrid. "Frente a la imposición de unos la libertad de elección de otros y dicho esto debería aclarar la posición de su gobierno", ha añadido Medina.

Así ha exigido al consejero que explique como se va llevar a cabo la reordenación del mapa escolar, una reordenación "que el PP defiende que la lleven a cabo las familias con su libre elección de centros".