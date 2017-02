Cambia Logroño reclama "explicaciones" y "asunción de responsabilidades" por el derrumbe de la Casa del Cuento

2/02/2017 - 14:34

El portavoz del Grupo Municipal de Cambia Logroño en el Ayuntamiento de la ciudad, Gonzalo Peña, ha reclamado este jueves "explicaciones detalladas" y "asunción de responsabilidades" ante lo que ha calificado como "enésima chapuza" del equipo de Gobierno, tras el derrumbe ayer tarde de la Casa del Cuento.

LOGROÑO, 2 (EUROPA PRESS)

En una comparecencia ante los medios de comunicación en el mismo lugar de las obras, Peña ha comenzado solidarizándose con el trabajador herido leve en el suceso, al que ha deseado "una pronta recuperación", mientras que ha mostrado su "alegría, dentro de la gravedad" porque no se produjeran mayores desgracias personales.

En cuanto a la obra, ha recordado que se licitó por 2,6 millones de euros, aunque, a la hora de la adjudicación, el pasado verano, se dio con una baja de un 35%, hasta quedar en 1,7 millones, a la UTE Eurocontratas y Ortiz Construcciones. Posteriormente, ya en diciembre de 2016, se realizó un primer modificado por 150.000 euros.

Sobre este sobrecoste en el contrato, Peña ha criticado que "no se dieron explicaciones por parte del portavoz Miguel Sáinz, solo se informó al respecto", y ha señalado su sospechas en que "si ya se sabía que la cimentación no estaba en las condiciones más óptimas, no entendemos el sobrecoste".

Las obras, ha continuado, comenzaron en septiembre del año pasado, "y nosotros ya advertíamos que eran innecesarias, cuando lo que se estaba reclamando en la zona por los vecinos era un centro de mayores". "Pero el PP, como es habitual, impuso su criterio sin más. Y ahora, lo que se ha conseguido es perder un edificio histórico por el capricho de la alcaldesa y de Pilar Montes", ha lamentado.

Un proyecto que, en sus palabras, "se ha convertido en una chapuza por su empecinamiento, por la improvisación y por querer vender la obra como un escaparate". "Refleja -ha afirmado- la política del PP: con cimientos no sólidos, basada en la fachada y que acaba derrumbándose para que, al final, paguen los ciudadanos".

Para Peña, todo este proyecto está teniendo "un resultado catastrófico", por lo que ha reclamado que "la alcaldesa dé la cara, que no se esconda tras los concejales". Respecto a la comparecencia esta tarde en el pleno, del concejal de Desarrollo Urbano Pedro Sáez Rojo, ha avanzado que, desde Cambia Logroño "le vamos a hacer preguntas".

Unas cuestiones que pasan por "dar explicaciones detallads" de lo ocurrido; si se vieron riesgos en la obra; sobre las actuaciones de la empresa; si ha habido trabajando subcontratas; la forma en la que se realizó el apuntalamiento del edificio tras su vaciado interior; o quién se va a hacer cargo de los costes sobrevenidos.

Además, Peña ha exigido la "asunción de responsabilidades, que la alcadesa y Sáez Rojo den la cara, que no se escondan", al tiempo que ha reclamado "paralizar la construcción de la Casa del Cuento, ahora que es evidente que se va a tener que tirar todo", lo que supondrá cambiar el proyecto.

"De este modo, se podría abordar entre todos el futuro del proyecto, las líneas de actuación y el camino a seguir, contando, como no se ha hecho hasta ahora, con todos los Grupos Municipales y también con los vecinos", ha finalizado.