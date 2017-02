El Pleno Extraordinario sobre el soterramiento en Valladolid se celebrará este martes justo antes del ordinario

2/02/2017 - 14:53

El Pleno Extraordinario solicitado por el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Valladolid sobre la operación ferroviaria y el soterramiento se celebrará este martes, 7 de febrero, a partir de las 9.00 horas, y a su conclusión comenzará la sesión ordinaria.

VALLADOLID, 2 (EUROPA PRESS)

Así se ha acordado este jueves en la Junta de Portavoces del Ayuntamiento, en la que se ha tratado esta propuesta que los 'populares' presentaron la semana pasada con la intención de que el Pleno Extraordinario se celebre antes de la fecha fijada para la Junta General de Accionistas de la Sociedad Alta Velocidad, convocada para el 16 de febrero, en la que se prevé que se acuerde la liquidación de la entidad.

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha explicado que ha propuesto la celebración de las dos sesiones seguidas debido a que consideraba que así se causaría menos problemas de organización a los concejales que no tienen dedicación exclusiva para poder asistir a los dos plenos que si hubieran sido en dos días diferentes.

El regidor prevé que la sesión extraordinaria tenga una duración aproximada de una hora y a su conclusión comenzará el Pleno ordinario correspondiente al mes de febrero.

En cuanto al asunto que centrará esta sesión extraordinaria, Puente ha reiterado la posición del equipo de Gobierno de que una liquidación societaria de Valladolid Alta Velocidad "no obligará al Ayuntamiento" a responder económicamente por las deudas de esta entidad, pues anuló la Carta de Conformidad firmada por el exalcalde Francisco Javier León de la Riva que servía como aval.

"Otra cosa serán los socios que tengan comprometidos avales", ha matizado el regidor, quien ha recalcado que la Intervención ha dejado claro que "el Ayuntamiento no debe hacer frente a nada" de los 100 millones de euros que le corresponden de la deuda de la Sociedad, ya que si lo hiciera se considera que pasaría a formar parte del endeudamiento municipal y el Consistorio sería "una entidad inoperante".

Por otro lado, ha abogado por que la operación ferroviaria que se pueda abordar una vez se liquide la Sociedad sea "realista", al tiempo que ha reclamado que no se "venda alternativas que no son viables", pues considera que "ya está claro" que los fondos para financiar la operación del soterramiento no pueden obtenerse de la venta de terrenos.