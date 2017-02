Podemos pide dimisiones por la gestión del proyecto de tierras raras y Junta le afea que busque "ganar votos"

2/02/2017 - 14:58

PP apoya la propuesta de Podemos para crear un grupo de trabajo que culmine en una legislación que regule esta práctica

TOLEDO, 2 (EUROPA PRESS)

El diputado de Podemos David Llorente ha pedido la dimisión del director general de Minas del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Cabezas, al considerar que está llevando a cabo una mala gestión en cuanto al proyecto de minería de tierras raras impulsado por la empresa Quantum; algo a lo que el consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, ha rebatido que "no pida al Gobierno cosas que el Gobierno no puede hacer y menos por ganar algunos votos".

Ha sido durante un debate general en el Parlamento regional sobre la situación de este proyecto minero previsto en el Campo de Calatrava de la provincia de Ciudad Real, donde Llorente ha utilizado su primer turno de palabra para resaltar la "herida abierta" que existe en relación al movimiento de tierras raras y ha señalado que lo que rodea a este asunto "apesta a caciquismo por los cuatro costados".

Ha pedido a la empresa promotora que "se marche y no vuelva nunca a Castilla-La Mancha", argumentando que los datos reflejan que la minería de tierras raras "ya ha provocado catástrofes en otros lugares y la oposición a estos proyectos es casi universal", según ha dicho, ante lo que ha añadido que el Gobierno regional "tiene que reconocer estas evidencias científicas".

Por ello, ha mantenido que tanto el Gobierno como la empresa Quantum "se han quedado solos", por lo que ha pedido al presidente autonómico, Emiliano García-Page, que "paralice los proyectos mineros y que deje de temer a Quantum y sus proyectos piratas".

En su opinión, el director general de Minas "está claramente incapacitado para desempeñar su cargo". "Hay que depurar responsabilidades y soltar lastre", ha dicho sugiriendo que Cabezas tiene alguna vinculación con la empresa promotora, ya que "parece que sea su relaciones públicas, como ha quedado sobradamente demostrado".

Tras esto, ha abogado por legislar contra este tipo de minería "y ser parte de la solución", tras lo que ha avanzado que Podemos va a impulsar un grupo de trabajo con expertos en la materia para elaborar una futura ley contra este tipo de explotaciones.

ARROYO: "NO SÉ QUIÉN ES QUANTUM. ME LA TRAEN AL PAIRO"

Antes estas acusaciones de Podemos, Arroyo ha pedido al diputado David Llorente que no pida a la Junta cosas que no son de su competencia, "y menos para ganar algunos votos". "Lo que pide no puede hacerse", ha replicado.

En relación a Quantum, promotora del proyecto que Podemos ha calificado como "empresa pirata", el consejero ha contestado que no sabe quién está detrás. "Ni me interesa, me la trae al pairo, solo puedo decir que la ley se está cumpliendo y muy bien".

En relación a las acusaciones hacia el director general de Minas por parte de la formación morada, Martínez Arroyo ha señalado que se trata de algo que está "totalmente fuera de lugar y es muy grave" y ha pedido a Podemos que "no genere más confusión porque no merece la pena". "El proyecto presentado por la empresa Quantum no es viable medioambientalmente y podemos debatir todo lo que quiera, pero no es bueno generar confusión", ha subrayado.

Además, ha insistido a Podemos en que se está aplicando "total transparencia en todo el proceso", algo que "piden en su resolución".

PSOE AFEA LAS SOSPECHAS DE PODEMOS

La diputada del PSOE Carmen Torralba ha iniciado su intervención tras David Llorente afeando que haya sugerido que el director general de Minas esté vinculado con Quantum. "Vaya usted a los tribunales si está tan seguro", ha señalado.

Ha proseguido defendiendo que, si el anterior Gobierno hubiera establecido un marco regulatorio con carácter previo a la presentación del proyecto de Quantum, hubiera sido más fácil legalmente paralizar esta iniciativa. Y le ha señalado al diputado 'popular' Francisco Martínez que "no enfade a su jefa, María Dolores de Cospedal".

"La Administración de Cospedal lo conocía. Cuando llegó el PSOE al Gobierno ya no procedía una evaluación ambiental estratégica. Lo que hace este Gobierno es aplicar la ley estatal de Evaluación Ambiental, que es el procedimiento. Si ustedes piensan que esa ley contraviene los intereses de los ciudadanos, nos pedirían que instáramos al Gobierno a cambiar esa ley. Lo demás es un brindis al sol", ha enfatizado.

También se ha referido a varios informes elaborados por distintas entidades medioambientales incluidas en el documento de alcance entregado a la empresa que reflejan que el proyecto "puede impactar al turismo, a la caza, al lince y a la avifauna", a lo que ha sumado la postura de la Confederación Hidrográfica del Guadiana que "informa desfavorablemente por falta de recursos hídricos".

"No se puede autorizar un proyecto si no hay agua, y este Gobierno ya ha dicho que el agua, primero, para los agricultores. No existe, y si la hay, será para el desarrollo agrícola", ha reseñado, recordando además que el Consejo de Seguridad Nuclear no recomienda que siga adelante este proyecto, que es "inviable" medioambientalmente.

Por todo ello, ha recordado que para el documento de alcance se ha contado con las aportaciones de más de 7.500 personas. Con todas estas premisas, ha defendido que el Gobierno está en contra del proyecto, pero no puede hacer sino respetar la legalidad de los trámites. "Dejen de alarmar. Están pidiendo que se incumpla la ley".

PP SE MUESTRA PREOCUPADO POR LOS "RIESGOS" DEL PROYECTO

De su lado, el diputado del PP Francisco Martínez ha utilizado su intervención para alertar de los "riesgos" de este tipo de proyectos. "Es un asunto interesante. Al PP esto le ocupa y le preocupa", ha dicho antes de criticar la "mala gestión" del Gobierno en este ámbito.

Según ha dicho, los planes de gestión de la zona ZEPA afectada en el Campo de Calatrava "no contempla esta actividad", por lo que entiende que el PSOE y el Gobierno "ni defienden el campo, ni defienden nada".

Para el parlamentario del PP, este proyecto "afecta a dos especies, como el águila imperial y el águila perdicera", además de que "puede poner en peligro el proyecto Life Iberlince".

Ha criticado que la acción de Gobierno "no despeje dudas y no genere confianza", por lo que ha pedido al Ejecutivo y al PSOE que no "obvien" los informes que contradicen al proyecto.

Citando un artículo científico, ha informado de que el trabajo con la monacita es peligroso incluso para los trabajadores que lo manipulen. "Los efectos de la monacita en el organismo humano es perjudicial por presencia de derivados del uranio", ha alertado.

"Quisiera preguntar a Podemos, que tanto habla de coherencia, a qué está jugando con este asunto. Este Gobierno les va a volver a engañar, porque este asunto no le preocupa nada", ha dicho al diputado de Podemos David Llorente. Asimismo, le ha pedido que "no tire tantos balones fuera con esa actitud y hablando de coherencia. Aquí no hay colores, Podemos como socios de Gobierno deben hace cumplir esta resolución".

RESOLUCIÓN

De este modo, se ha aprobado la propuesta de Podemos gracias al apoyo del PP que pedía reconocer por parte de el Gobierno la "evidencia científica de los efectos negativos de la minería de tierras raras", así como colaborar en la formación de un grupo de trabajo integrado por fuerzas políticas y expertos en la materia para que se impida leste proyecto.

Por el contrario, ha quedado rechazada la propuesta socialista de crear un grupo de trabajo para evaluar la explotación de las tierras raras en el ámbito de la Unión Europea y en España para emitir un informe que clarifique los criterios referentes a una iniciativa legislativa "viable" que complemente la legislación.