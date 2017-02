Aragón bate récord en visitas turísticas y pernoctaciones, creciendo más de un 11% sobre 2015

2/02/2017 - 14:58

El consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón, José Luis Soro, ha presentado las cifras de balance de visitantes y pernoctaciones en 2016 en la Comunidad y ha subrayado que se bate un récord histórico con un total de 3.401.060 viajeros, 340.143 más que en 2015, una subida del 11,11 por ciento, mientras que en pernoctaciones la variación ha sido del 11,47 por ciento.

ZARAGOZA, 2 (EUROPA PRESS)

En rueda de prensa, Soro ha subrayado que Aragón ha sido la segunda Comunidad autónoma con mayor subida en número de visitantes y la primera si solo se tienen en cuenta las de turismo de interior, para recordar que ya en 2015 se logró un cifra récord y se superó la barrera de los tres millones de visitantes, con un incremento del 8 por ciento.

En España, el número de viajeros en 2016 ha mejorado el 7,59 por ciento y en pernoctaciones el 7,45, dato este último que en Aragón se eleva al 11,47 por ciento de crecimiento, con 7.396.616 pernoctaciones, 761.128 más que en 2015, "superando todas las cifras existentes, incluso las del año de la Expo" que hasta ahora había sido el mejor, "en el que se registraron 6.990.773 pernoctaciones".

Soro ha detallado que "los datos son excepcionales" y "es muy importante porque en pernoctaciones es donde se genera más riqueza económica", para apuntar que "somos la Comunidad que más hemos incrementado porcentualmente en este sentido, superando también a las de turismo de sol y playa".

El consejero también ha resaltado que las pernoctaciones extranjeras han aumentado el 14,1 por ciento, con 1.532.183, mientras que el número de viajeros de otros países se ha elevado a 715.655, un 12,2 por ciento más.

Soro ha señalado que el aumento del turismo extranjero "es muy importante porque demuestra que Aragón se va colocando como destino turístico para las agencias y tour operadores" y representa uno de los objetivos más importantes de la Comunidad porque significa ampliar el ratio de turistas potenciales, para lo que se trabaja en varias acciones de promoción, ha dicho.

BUEN CAMINO

El consejero ha calificado estos datos como "esperanzadores" porque reflejan que las actuaciones "van por el buen camino", para considerar que "la coordinación con el sector privado funciona" y destacar la labor de este último, y también de la dirección general de Turismo, que lidera Marisa Romero, y la empresa pública Turismo de Aragón, cuyo gerente es Jorge Marqueta.

Soro ha comentado que una de las acciones que se ha llevado a cabo desde el Gobierno de Aragón tiene que ver con la tramitación anticipada de las subvenciones en materia de turismo.

Según ha expuesto, esto ha permitido que el pasado 10 de enero se publicaran dos convocatorias, una para empresas que realizan mejoras en infraestructuras, dotada con 570.000 euros, y otra para subvencionar acciones de promoción de las organizaciones y asociaciones turísticas sin ánimo de lucro, por 681.521 euros. Entre ambas suman 1.251.521 euros.

Soro ha precisado que el plazo para concurrir a las mismas finaliza el 7 de febrero y ha advertido de que será cuando haya un Presupuesto para 2017 en la Comunidad "cuando se podrán resolver y pagar", pero "no se podrán hacer efectivas con la prórroga presupuestaria", algo que, no obstante, no afectará a las ferias, cuyo plan ha presentado el consejero este jueves.

PLAN DE FERIAS

El Gobierno de Aragón ha previsto asistir en 2017 a 40 ferias, lo que representa seis más respecto al año anterior, un "esfuerzo" que se realiza con el objetivo de aumentar la presencia en mercados especializados, ha indicado Soro, que ha apuntado que "casi la mitad tiene que ver con la naturaleza y turismo de aventura".

En concreto, la asistencia a nacionales pasa de 11 a 13, con dos nuevas, una en turismo ornitológico en Madrid y otra especializada en turismo familiar en Barcelona.

A nivel internacional se asistirá a cuatro ferias más que en 2016, con la intención de estar presentes en países emergentes como Rusia, China y Japón, además de que se busca la complicidad del sur de Francia, país del que proviene el mayor número de visitantes extranjeros, seguido de Reino Unido y Alemania, mientras que del ámbito estatal el mayor número de viajeros son de Cataluña, Aragón, Madrid y Comunidad Valenciana.

Soro ha informado de que una de las novedades y apuestas para 2017 es el aumento de viajes de familiarización, de forma que de los 14 organizados en 2016 se pasa a 27 este año, actividad de promoción que genera "muy buenos resultados" y se realiza en coordinación con Turespaña en el extranjero.

El consejero ha relatado que "se invita a periodistas, touroperadores, agentes especializados y localizadores de cine para que conozcan de primera mano determinadas rutas de Aragón y sean los prescriptores en sus países de origen: norte de Europa, China, Polonia y Rusia".

Soro ha precisado que el incremento de esta actividad es fruto de la labor llevada a cabo el pasado mes de enero en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en Madrid.

ACTOS DE PROMOCIÓN

El Gobierno de Aragón llevará a cabo unos 20 actos de promoción, con acciones de varios días en destinos interesantes y, generalmente, en zonas urbanas concurridas, acudiendo a nuevas plazas, como Comunidad Valenciana, País Vasco, Navarra y Madrid, así como con acciones en colaboración con las Oficinas de España en el Exterior en Italia, Francia y Noruega.

Asimismo, se va a extender el número de acciones 'puerta a puerta', forma de promoción que se puso en marcha el año pasado en Toulouse (Francia) "y que ha dado muy buenos resultados". Consiste en ir directamente a agencias de viajes y representantes del sector para conocer sus necesidades y hacer una oferta de Aragón como destino. Este año se desarrollará en Londres, París, Munich y Milán.

Además, en 2017, se quiere trabajar en tres líneas que aportarán diferenciación, el producto de 'slowdriving', que consiste en conducir por carreteras secundaria y descubrir el territorio; la promoción de los 18 espacios naturales que posee la Comunidad y fomentar el turismo familiar ya que Aragón "es un destino ideal" para este, ha dicho Soro.

El consejero también ha comentado que actualmente la mayor parte de los viajes se contratan a través de internet y por eso otra de línea de actuación es reforzar este campo, tanto con la presencia en las webs Atrápalo, Rumbo, Logitravel, Minube y Escapada Rural, como con acciones en Estados Unidos, China, Holanda, Londres, así como con trabajos a través de las comunidades de blogueros.