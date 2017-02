La Junta espera que a lo largo de este año se ponga en funcionamiento el tranvía de Vélez-Málaga

2/02/2017 - 15:19

Destaca el compromiso económico del Ejecutivo andaluz para la futura reactivación de la infraestructura

El consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, ha afirmado este jueves que el Gobierno andaluz está trabajando "de forma cooperativa" con el Ayuntamiento del municipio malagueño de Vélez-Málaga para "ser posible que a lo largo de este año" el tranvía de esta localidad esté en explotación.

Al respecto, ha señalado que se trabaja para que "seamos capaces de avanzar en la modernización de la ciudad, en el compromiso del sistema de transporte compatible de ese eje transporte-energía que luche contra el cambio climático" y "en la mejora de la calidad del aire, que tiene que ver con la salud de la población".

López, que ha sido cuestionado por el parlamentario 'popular' Félix Romero sobre las inversiones para el tranvía de Vélez-Málaga, ha explicado que el compromiso del Gobierno andaluz es "ayudar" al Ayuntamiento a ponerlo en marcha, precisando que "hemos asumido el 40 por ciento del déficit de explotación y también el 40 por ciento de las cantidades que son necesarias para poner en condiciones de explotación una infraestructura que ha estado abandonada unos pocos años y a la que no es ajena su partido --el PP-- porque gobernaba el Consistorio".

De igual modo, ha incidido en que ya dio cuenta de la cifra en los presupuestos en la comisión, que es superior a un millón de euros, "suficiente para hacer frente a las cantidades" referidas.

Por su parte, Romero le ha reprochado que hablar del tranvía de Vélez-Málaga es "colocarle a ustedes delante del espejo", en relación con "lo que ha sido sus años de gobierno presididos por el sectarismo".

"Ustedes nunca han gobernado para todos los andaluces, siempre lo han hecho solo para una mitad, la que ustedes consideraban la mitad socialista", ha afirmado, advirtiendo de que "es algo de lo que deben avergonzarse y que está en la causa de que llevamos muchísimos años tratando de converger con el resto de España y no lo consigamos".

Romero ha afirmado, al respecto, que la historia del tranvía de Vélez "lo ilustra" y ha repasado el cronograma de la infraestructura, de la que ha dicho, "no fue por un estudio técnico serio, sino por el capricho de un alcalde socialista por lo que ustedes impulsaron una inversión del calibre de un tranvía".

Así, ha recordado que se gastaron, "siempre en etapa socialista del gobierno municipal", 32 millones de euros "de todos los andaluces, sin que existiese un estudio de viabilidad riguroso sobre costes de mantenimiento, de explotación o la demanda real de usuarios".

Ha continuado detallando que en 2006 "le encasquetaron" al Ayuntamiento de Vélez "un sistema tranviario que generaba un déficit de casi dos millones al año", pero "no había problema porque en aquel entonces había un alcalde socialista y decidieron que adelante con los faroles".

En 2009, ha proseguido Romero, la Junta "se comprometió a asumir la totalidad del déficit del tranvía" y en 2010 "subieron la apuesta diciendo que iban a aportar tres millones para la adquisición de la tercera unidad del tranvía". No obstante, en 2011 "gana las elecciones el PP y la amnesia se apodera de la Junta".

Ha recordado, en este punto, los escritos remitidos "pidiendo soluciones, respuesta, reuniones y cumplimiento de compromisos", pero "no contestaron de ninguna manera, fue nula; dijeron que no podían financiar el déficit del tranvía porque era transporte público de carácter local".

Ahora "cuando se ha formado un gobierno de perdedores en Vélez, con un alcalde socialista, el déficit sí se puede asumir, se considera metropolitano", ha añadido, afirmado, no obstante, que "no nos parece mal, pero por qué durante cuatro años ese sistema no era metropolitano y ahora sí lo es", instando, por tanto, al consejero a que responda que "cuándo gobernarán para todos los andaluces".

Por su parte, el consejero de Fomento ha dejado claro que la Junta "trata a todos los andaluces, independientemente de donde vivan, con la misma vara de medir".

Durante su intervención, ha dejado claro que el Gobierno andaluz "se comprometió a cofinanciar el déficit de explotación con una aportación del 40 por ciento, porcentaje que refleja el componente metropolitano del futuro servicio", por lo que actualmente "Junta y Ayuntamiento están dando los pasos necesarios para reactivar la infraestructura".

En este sentido, ha explicado que "los trabajos se centran aspectos fundamentales, como el análisis de la situación de la infraestructura y del sistema para ver su estado tras los años de paralización y emprender las medidas de necesarias para su puesta a punto".

El consejero ha dicho al PP que si "no le parece mucha casualidad que cuando en Vélez gobierna el PP acabe exportando los vagones a Australia; en Jaén que gobierna el PP no haya posibilidad de ponerlo en marcha y que en Málaga, donde hay una inversión muy importante y también con un gobierno 'popular', estemos atrancados porque no quiere el Ayuntamiento que hagamos una inversión para acabar completando una red de metro que firmó en 2013".

"No le parece que debe poner en sintonía sus declaraciones con sus actos", le ha preguntado el consejero andaluz al parlamentario 'popular', al tiempo que ha incidido en que dicen que "están preocupados por la modernización de las ciudades, que quieren luchar contra el cambio climático, mejorar la calidad del aire reduciendo la contaminación pero hacen lo contrario cuanto tienen responsabilidad". Por ello, ha pedido que "pongan en sintonía" sus acciones con las declaraciones.