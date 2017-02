Alcover cree que deben insistir para que Camargo no se autodescarte para presidenta

2/02/2017 - 15:29

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Andreu Alcover, cree que el hecho de que la portavoz de Podemos, Laura Camargo, se autodescarte para presidenta de la Cámara "no quiere decir que no genere consenso" por lo que considera que "quizás hay que insistir para que no se autodescarte".

PALMA DE MALLORCA, 2 (EUROPA PRESS)

Así se ha expresado Alcover en declaraciones a los medios tras la junta de portavoces de este jueves, donde ha avanzado que el PSIB "aceptaría a Camargo como presidenta".

Si bien el portavoz socialista se ha manifestado sobre la posibilidad de proponer a Camargo, por lo demás ha evitado "hablar de nombres" por "prudencia" y ha recalcado que no sólo hay que abordar los nombres sino "sus circunstancias" para "garantizar la estabilidad".

En general, ha admitido que todavía "no hay consenso" y ha confiado en que haya nueva presidencia este mes de febrero.

Por otra parte, Alcover ha destacado que se ha incluido en el orden del día para el próximo pleno una proposición no de ley impulsada por el Grupo Socialista para reclamar la incorporación, en los Presupuestos Generales del Estado, de los 120 millones comprometidos en el protocolo firmado en diciembre de 2015.