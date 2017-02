Tribunales.- Un economista niega que recibiera indicaciones para "favorecer" a Sando en Mercasevilla

2/02/2017 - 15:25

El economista José Antonio Ripollés ha declarado este jueves como investigado y ha negado que en su día recibiera indicaciones para "favorecer" a Sando en la adjudicación del concurso público para la venta de los suelos de Mercasevilla. "Bajo ningún concepto", ha aseverado.

SEVILLA, 2 (EUROPA PRESS)

Durante la séptima sesión del juicio por las presuntas irregularidades en la adjudicación de este concurso público, Ripollés ha asegurado además que no tuvo ninguna participación en la elaboración del pliego de condiciones. "No se me consultó nadie ni se me encargó absolutamente nada del pliego", ha respondido a preguntas de la Fiscalía.

Al hilo de ello, y cuestionado por el hecho de que algunos de los investigados, como por ejemplo el ex asesor jurídico de Mercasevilla Jorge Piñero, le hayan atribuido una participación en la elaboración de parte de dicho pliego de condiciones, Ripollés ha dicho que "desconoce" por qué lo han dicho aunque se "imagina" que será "el miedo".

SE DESLIGA DEL PLIEGO

"No me tocaba analizar un pliego que estaba autorizado por todo el mundo", ha afirmado este economista, quien ha explicado que en el mes de abril del año 2004 se le encargó la realización de un informe sobre el valor de los terrenos de la lonja, que fijó entre 104 y 105 millones de euros porque "era lo que podían llegar a pagar por ese suelo las mejores promotoras".

En este punto, el investigado ha señalado durante su declaración que, además, fue contratado para que valorara en un informe las ofertas presentadas al concurso público en los aspectos relativos a la opción de compra y al índice de revalorización, y en concreto sobre los puntos 5.1 y 5.2 del pliego.

En este sentido, Ripollés ha señalado que el pliego en esos dos puntos "era especialmente dificultoso" y de "una complejidad extrema", de manera que encargó al Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla que realizar una fórmula matemática para su aplicación.

LA MESA DE CONTRATACIÓN

En relación a la mesa de contratación, ha indicado que estuvo presente en el momento de apertura de los sobres con las ofertas y ha ubicado también allí al que fuera vicepresidente primero de Mercasa, Ángel Gil, añadiendo que no se hicieron comentarios sobre las ofertas y que todo se desarrolló de manera "formal" y "absolutamente reglamentaria".

Ripollés ha indicado que todas las empresas que se presentaban al concurso público tenían "libertad absoluta" para ofertar y hasta de "autoexclusión", punto en el que se ha preguntado por qué el Grupo Noga presentó una oferta de 158 millones de euros, cifra que se "desviaba" un 39 por ciento de la media del resto de ofertas, pese a que existía una cláusula de limitación al alza.

"No soy partidario de limitaciones ni de subastas públicas, ideológicamente soy partidario del mejor postor", ha remachado el economista, quien también ha negado que nadie hablara de "ofertas de relleno".

"OFERTAS DE RELLENO"

En la jornada de este jueves también ha declarado como investigado el exvicepresidente del área inmobiliaria de Sando entre los años 2004 y 2010 José Luis Miró, quien ha negado que se pusieran de acuerdo con Mercasevilla para presentar la oferta del concurso. "En ningún caso", ha dicho.

Miró, que igualmente ha negado que se pusieran de acuerdo con el resto de empresas para que presentaran "ofertas de relleno" al concurso por los suelos, ha defendido la legalidad del procedimiento, puesto que "si aquí se hubiera encendido la luz roja habríamos parado".

Por último, ha indicado que los suelos de Mercasevilla "no valdrían hoy más de 30 o 40 millones de euros", ya que "se ha hundido el mundo inmobiliario".

El juicio continuará el próximo martes con la declaración de la funcionaria de Urbanismo María Victoria Bustamante, el último de los acusados que queda por comparecer en el plenario.