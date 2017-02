Consejo.- La Junta aprueba un techo de gasto de 9.159,8 millones, un 2,8 por ciento más que el de 2016

2/02/2017 - 15:37

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado este jueves el techo de gasto no financiero para 2017 que asciende a 9.159,8 millones de euros, un 2,8 por ciento por más respecto al que estuvo vigente en 2016 --249,86 millones de euros más en términos absolutos--, el mayor incremento desde 2012, cuando el Gobierno regional comenzó a elaborar el límite de gasto no financiero como paso previo a la presentación del proyecto de presupuestos.

VALLADOLID, 2 (EUROPA PRESS)

Así lo ha anunciado la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, quien ha comparecido junto a la portavoz de la Junta, Milagros Marcos, para dar a conocer los detalles de la aprobación del techo de gasto no financiero de 2017 que llevará a las Cortes previsiblemente en el Pleno del 7 y 8 de febrero con el ánimo de encontrar "algún acuerdo" para que pueda salir adelante.

"Si no se aprueba se acabaron los presupuestos", ha sentenciado la consejera, quien no ha dudado al afirmar que "políticamente" es el techo de gasto no financiero "más favorable desde 2012" por lo que considera que no tendría que suponer ningún problema para conseguir el voto favorable de los grupos de la oposición, "salvo que alguien se instale en el no por el no".

"Espero que concite el consenso porque es positivo para la Comunidad", se ha reafirmado la consejera quien, una vez pasado este "primer envite", se ha comprometido a "ir lo más deprisa posible" en la tramitación del proyecto de presupuestos de la Junta para 2017 que, según ha augurado, serán "buenos" ya que el techo de gasto en el que se sustentaría "también es bueno" y permitiría un incremento del gasto no financiero del presupuesto de "hasta" 250 millones de euros.

En el caso de no haber presupuesto, Del Olmo ha explicado que no podrá haber oferta pública de empleo si bien ha aprovechado la ocasión para aclarar que, al igual que ha ocurrido en los peores años de la crisis en los que tampoco existió esa oferta, "no habrá ningún problema de ninguna clase" ya que los servicios están "perfectamente cubiertos" a través de contrataciones con carácter interino.

Para la elaboración del techo de gasto que marca el límite máximo de asignación de recursos de los presupuestos la Junta ha calculado un incremento del PIB del 2,5 por ciento, una reducción de la tasa de paro hasta el 14,1 por ciento y un 2,1 por ciento más de puestos de trabajos equivalentes a tiempo completo (21.105 empleos más).

Del Olmo ha asegurado que el techo de gasto no financiero respeta todas las exigencias necesarias --la regla de gasto, el objetivo de déficit del -0,6 por ciento y una deuda máxima del 19,8 por ciento-- y, tras aclarar que el Ministerio todavía no ha notificado "nada" más allá de las cifras derivadas de la prórroga, ha considerado que el "riesgo económico" del techo es "mediano y asumible" ya que difiere en 177 millones de euros respecto al que se habría elaborado con las entregas provisionales comunicadas en octubre y que la Junta no compartía.

Para Del Olmo, se trata de una "cantidad mínima" en comparación con un límite de gasto no financiero de 9.159 millones de euros que se podría asumir a lo largo del año en el que "siempre" está abierta la vía de aprobar retenciones o un acuerdo de no disponibilidad. "Ya lo pensaremos", ha explicado la consejera, para quien esta opción depende de que haya o no unos presupuestos generales ya que, de existir, las cuentas de la Junta se ejecutarían "sin ningún problema".

ESTIMADO EN EL PLAN PRESUPUESTARIO DEL GOBIERNO

La Junta ha estimado el tope de gasto no financiero de la Comunidad para 2017 en el plan presupuestario que presentó el Gobierno de España a la Unión Europea el pasado mes de diciembre que difiere de las entregas a cuenta provisionales comunicadas en octubre y que contiene variables con incrementos vía impuestos, principalmente del IVA, del IRPF y de los impuestos especiales, además de un incremento nominal del PIB del 4 por ciento.

En función de estos cálculos, la Consejería de Economía y Hacienda ha estimado en 6.031,28 millones de euros los ingresos procedentes del modelo de financiación, un 2,02 por ciento más que en 2016, donde augura un mayor peso de la imposición directa que de la indirecta.

También crecen los fondos de la Unión Europea que alcanzan los 1.173 millones de euros (923 de la PAC y 250 de otros programas operativos), con un 2,07 por ciento más, mientras que para las transferencias del Estado --578,55 millones, 2,67 por ciento más-- se ha optado por una previsión "muy conservadora" basada en las que llegan con "práctica seguridad", como es el caso del pago de la dependencia.

Sólo cae el capítulo de otros ingresos con una previsión de recursos de 1.042 millones de euros (-5,08 por ciento) de los que 759 millones responden a tributos cedidos y 283 a otros servicios públicos por un "conglomerado de cuestiones" como que en 2016 todavía había una partida del denominado 'céntimo sanitario' o una partida de venta de inmovilizado que se ajustará.

En total el montante de los ingresos no financieros asciende a 8.826,30 millones de euros, un 1,08 por ciento más que en 2016. Los otros dos elementos que suman el límite de gasto no financiero son los correspondientes al objetivo de déficit --348,65 millones de euros-- y a los ajustes de Contabilidad Nacional por conceptos "muy técnicos" y que en esta ocasión es negativa --15,12 millones de euros menos--.

Según ha explicado también Del Olmo, su departamento ha optado por el "criterio de prudencia" en el cálculo del Fondo de Transferencia de los servicios públicos fundamentales al mantener las cifras comunicadas en octubre, al igual que ha hecho con los datos correspondientes a la liquidación de 2015.