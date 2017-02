NNGG cree que el parón educativo es "un escrache a la justicia y un intento de politizar la enseñanza"

2/02/2017 - 15:45

Nuevas Generaciones (NNGG) de cantabria ha manifestado su "total desacuerdo" con el parón educativo convocado para este viernes, 3 de febrero, por la "denominada" Plataforma en Defensa de la Enseñanaza Públiuca porque, a su juicio, es "un escrache a la justicia y un intento de politizar la enseñanza" en las universidades e institutos.

SANTANDER, 2 (EUROPA PRESS)

"El mismo grupo reducido de personas que intentaron impedir el normal desarrollo de un acto al que había sido invitado por los alumnos de la Universidad de Cantabria (UC) el entonces presidente regional Ignacio Diego, son los mismos que quieren evitar ahora el normal desarrollo de las clases y el aprendizaje de los alumnos", ha denunciado la organización juvenil del PP en un comunicado..

Nuevas Generaciones ha señalado que en su momento calificó aquellos actos como "un deplorable e injustificable ejercicio antidemocrático", puesto que se quiso "cercenar la libertad de expresión del presidente de todos los cántabros" cuando sí permitieron las intervenciones de otros dirigentes regionalistas y de la izquierda de Cantabria.

En su opinión, "intentar interceder en decisiones judiciales a base de presiones son actitudes antidemocráticas que siguen la línea marcada por aquellos que organizaron los incidentes para dificultar la participación de Diego en aquel acto en la Universidad de Cantabria".

"Antes el escrache se lo hicieron al entonces presidente del Gobierno y ahora quieren hacérselo a la Justicia, asegurando además que no van a aceptar ninguna sentencia condenatoria", ha añadido Nuevas Generaciones, que ha concluido recordando que Diego no se personó nunca como acusación particular por el escrache del que fue objeto y ni siquiera denunció en las diligencias previas.