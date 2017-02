Jueves, 2 de febrero de 2016 11.00 a.m. EST

TRUMP PRESIDENCIA - Washington - El presidente, Donald Trump, intervino hoy en el Desayuno Nacional de Oración, un acto que mezcla política y religión y que se celebra tradicionalmente el primer jueves de febrero.

ONU MÉXICO - Naciones Unidas - El canciller mexicano, Luis Videgaray, se reúne hoy con el secretario general de la ONU, António Guterres, como parte de una visita de trabajo a Nueva York en un momento delicado en la relación entre México y Estados Unidos.

CANADÁ TERRORISMO - Toronto (Canadá) - La ciudad de Montreal celebra hoy un funeral público por tres de las seis víctimas mortales del ataque terrorista cometido el pasado domingo contra una mezquita de la ciudad de Quebec.

ARIZONA JUSTICIA - Tucson (AZ) - El senador republicano de Arizona Steve Smith asegura que quiere "salvar vidas" con su proyecto de ley que establecería las penas máximas a los indocumentados sentenciados por delitos y les impediría solicitar la libertad bajo fianza o sentencias reducidas.

CAROLINA DEL NORTE TRABAJO - Charlotte (NC) - Un grupo de legisladores republicanos de Carolina del Norte presenta hoy un proyecto de ley que busca ampliar el uso del sistema de verificación de empleo E-Verify a las empresas con cinco o más empleados, a tono con los decretos de inmigración de la Presidencia de Donald Trump.

P.RICO PLAGAS - San Juan - Alrededor del 40 por ciento de las mangostas en Puerto Rico ha estado expuesta al virus mortal de la rabia, lo que ha llevado a las autoridades a advertir del peligro que representan sus mordeduras.

AMAZON RESULTADOS - Los Ángeles - El gigante del comercio electrónico Amazon presenta hoy sus resultados de cierre de 2016 tras ganar entre enero y septiembre 1.622 millones de dólares.

P.RICO DEUDA - San Juan - El ejecutivo del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, en el poder desde comienzos de mes, ya se ha visto obligado a incumplir su primer pago de deuda, por valor de 312 millones de dólares, debido a la falta de liquidez, aunque sí abonó 297 millones de dólares de bonos de varias corporaciones.

METEOROLOGÍA MARMOTA - Washington - La marmota Phil, el animal meteorólogo más famoso del mundo, predijo hoy seis semanas más de invierno ante la mirada atenta de los numerosos seguidores que ha conseguido en 131 años de tradición.

EEUU MODA - Nueva York - La Semana de la Moda de Nueva York para Hombres concluye hoy con varios desfiles, entre ellos, la innovadora y desenfadada propuesta de la firma española Palomo Spain, considerada una promesa.

CINE ESTRENOS - Los Ángeles - Britt Robertson y Asa Butterfield encabezan el elenco de "The Space Between Us", una cinta romántica y de ciencia-ficción sobre la aventura de un joven nacido en Marte para reencontrarse con su familia y su amor en la Tierra. Por David Villafranca

