Espadas se centra en que Participa e IU apoyen el presupuesto y pide a PP actuar como pide Rajoy en el Gobierno

2/02/2017 - 15:58

"PP quiere que no haga nada, como hizo Zoido, a ver si pasa lo mismo cuando los ciudadanos los mandaron a la calle"

SEVILLA, 2 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, ha señalado este jueves que esta semana se ha activado un proceso de "última ronda de negociaciones absolutamente transparente" para abordar la aprobación del proyecto de presupuestos para este año, con el "objetivo principal" de que Participa Sevilla e IU respalden de nuevo al gobierno, como lo hicieron en la toma de posesión, a la par que ha instado al PP a que actúe como Mariano Rajoy pide en el Gobierno que es que "lo dejen gobernar".

A preguntas de los periodistas, tras visitar la depuradora de San Jerónimo, Espadas sñela que hasta que no haya presupuesto nuevo está congelado el capítulo de inversiones y recuerda que la Comisión de Hacienda está convocada para el lunes. "Hemos planteado ofertas a cada uno de los grupos políticos, a todos, intentado por todos los medios que IU y Participa Sevilla, que apoyaron la toma de posesión, vieran reflejada un buen número de las enmiendas, con un importante montante", explica.

Así, indica que el "objetivo principal" era que ambas fuerzas respaldaran de nuevo al gobierno, como han hecho en las ordenanzas fiscales, y con el proyecto social que está llevando a cabo el gobierno local. Sin embargo, ante la exigencia de "algunos grupos de querer la inclusión de todas sus propuesta a incluir, propuestas de máximos como si fueran ellos el gobierno de la ciudad y no un partido de la oposición", se está intentando "encajar el máximo de esas propuestas".

Respecto a Ciudadanos (Cs), el alcalde indica que se "ha avanzado bastante", incidiendo en que "hay claramente un afán muy constructivo". "Ellos quieren plantear también la totalidad de sus propuestas y le hemos hecho ver la dificultad de encajarlas todas", agrega.

De otro lado, afirma que "siempre cuesta mucho ponerse de acuerdo con el PP, que simplemente quiere dar lecciones de lo bien que lo hacían ellos", aunque recuerda que "por eso no gobiernan la ciudad". "El PP quiere que se reduzcan el presupuesto, no solicitar financiación externa, no generar más ingresos y no invertir en los barrios. Entonces haríamos lo que hizo Zoido en Sevilla que fue nada y yo aspiro a que los ciudadanos en 2019 me reiteren su confianza porque he cumplido", sentencia.

Subraya que, además de pagar a los bancos y amortizar la deuda, "como se está haciendo", hay que invertir en la ciudad y generar empleo, añadiendo que el Ayuntamiento tiene presupuesto y capacidad de financiación. "El PP está con su trampa habitual de no haga usted nada a ver si le pasa lo mismo que a mi y los ciudadanos los mandan a la calle. Les pido que reflexionen", concluye.

Por ello, pide al PP que se escuchen a sí mismos cuando como Gobierno de España le piden a las fuerzas políticas que "le dejen gobernar y se abstengan en los presupuestos y hagan propuestas constructivas". "Les pido que escuchen a Mariano Rajoy, porque es lo mismo que pide el alcalde de Sevilla. Si ellos no están en sacar los presupuestos, que lo digan", recalca.