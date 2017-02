PSIB entiende que "se cumple el reglamento" con la distribución de escaños del Grupo Mixto

2/02/2017 - 16:00

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Andreu Alcover, ha defendido este jueves que "se cumple el reglamento" del Parlament con la distribución de los escaños del Grupo Mixto.

PALMA DE MALLORCA, 2 (EUROPA PRESS)

"No puede ser que nos paguen para trabajar para los ciudadanos y uno se queje porque no le gusta la silla que le han dado", ha dicho Alcover en declaraciones a los medios tras la junta de portavoces, en referencia a las quejas de las diputadas expulsadas de Podemos, Montserrat Seijas y Xelo Huertas, sobre su asignación de escaños, entre el PP y Cs, puesto que se hizo una excepción con la diputada de GxF, Sílvia Tur, también del Grupo Mixto.

Alcover ha dicho que desde el PSIB entienden que se cumple el reglamento y que por tanto la localización del escaño "no puede ser una excusa" para no asistir al pleno: "Nadie les pide que se vayan a cenar con los que tienen al lado", ha enfatizado.

Por su parte, el portavoz del PI, Jaume Font, ha lamentado que "la guerra de pupitres continúa" y ha calificado la situación de "ridícula e infantil".

Paralelamente, MÉS per Menorca ha pedido "empatía" y ha dicho "ponerse en la piel de Seijas" aunque no compartan su actitud. En este sentido, desde la formación menorquina se abstuvieron en la votación de la semana pasada y han llamado a "intentar limar aspectos sentimentales" y "evitar conflictos innecesarios".

SEIJAS ACEPTARÁ LO QUE DETERMINEN LA MESA O LOS LETRADOS

Por su parte, la diputada afectada, Montserrat Seijas, ha avanzado que aceptará lo que determinen la Mesa o los servicios jurídicos, si bien ha lamentado que presentó un escrito a la Mesa "con tiempo suficiente para ser contestado" y "no lo quisieron hacer".

En declaraciones a Europa Press, Seijas ha explicado que "aunque se interprete como una guerra de sillas" para ella es "una reivindicación" por su "ideología política dentro del arco parlamentario".

Además, ha asegurado que antes del pleno comunicó a la portavoz del Grupo Mixto, Sílvia Tur, su oposición a ocupar ese escaño y que ésta "no lo transmitió" al pleno.

"NO VOY A QUEDARME SIN TRABAJAR"

Por otro lado, sobre su despacho en la zona del Grupo Parlamentario Podemos, por el que Camargo ha registrado un escrito para evitar que lo utilice, Seijas ha explicado que "es el despacho que tiene asignado" y no se le ha asignado otro.

"No voy a quedarme sin trabajar mientras la Mesa no resuelva y me ubiquen definitivamente", ha dicho Seijas, que ha asegurado que nadie le ha ordenado salir del despacho.

Por ello, considera que es "un acto más" de Podemos "persiguiéndola" en el Parlament e "intentando seguir con la purga".

Según ha explicado la diputada expulsada, para marcharse de ese despacho necesita que se le asigne otro nuevo porque en el actual tiene guardados documentos, libros de trabajo y efectos personales.