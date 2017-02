Agricultura, tecnología y cine, atractivos inversores de Gran Canaria para los Jóvenes Empresarios de España

2/02/2017 - 16:48

La Confederación Española de Jóvenes Empresarios ha destacado este jueves la agricultura, las tecnologías y el cine como los nuevos atractivos inversores de Gran Canaria, además del turismo.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 2 (EUROPA PRESS)

Así lo puso de manifiesto su máximo responsable, Fermín Albaladejo, tras reunirse con el presidente del Cabildo grancanario, Antonio Morales, para subrayar que sintoniza con la apuesta insular por diversificar la economía.

Acompañado por el responsable de la organización en Canarias, Juan Carlos Cabrera, y de Las Palmas, Pedro Andueza, Albaladejo explicó que el encuentro tuvo como objetivo estrechar relaciones son las instituciones y ofrecerse para que la Corporación insular cuente con la organización a la hora de trazar sus políticas, una senda que Morales no solo respaldó sino que explicó que es práctica habitual de la Institución contar con los sectores afectados como fórmula para lograr políticas adecuadas en cada caso.

"CUANTAS MENOS TRABAS MEJOR"

"Creo que el presidente del Cabildo está haciendo un muy buen trabajo" en este sentido, exclamó Albaladejo, quien apuntó, asimismo, que a las instituciones siempre piden "lo mismo: cuantas menos trabas mejor".

Por su parte, Morales ofreció la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria tanto para atraer inversiones como para apoyar a los jóvenes isleños para que externalicen sus negocios y materialicen inversiones en el exterior.

Albaladejo explicó que la confederación que preside cuenta con 18.500 socios y 55 sedes y que las islas son un territorio "muy importante" en el ámbito nacional, motivo por el que la Confederación trabaja en la difusión de sus incentivos fiscales y "gracias a esa labor, hay muchísimos empresarios interesados", tanto es así que, en sus visitas, él mismo ha decidido invertir en Gran Canaria.

Además, expuso que en situaciones de crisis, la solución pasa por "remangarnos todos", por lo que pidió al ministro Cristóbal Montoro "que afloje un poco", pues no siempre los empresarios deben ser los que asuman lo que el Gobierno no logra cumplir, dado que España no es un país de multinacionales, sino de "pequeños y medianos empresarios que se levantan cada día a abrir su negocio".

Mientras, Juan Carlos Cabrera insistió en la necesidad de que los legisladores vayan de la mano del empresariado por ser los propios colectivos los que mejor conocen su realidad, y ahondó en que parte de la labor de la organización es atraer inversiones y en ese contexto, la incipiente industria cinematográfica "se va conociendo", es uno de los nichos que despiertan interés.