Rojas pide soluciones para el Ceper, la "gota que colma el vaso, por falta de personal en centros municipales"

2/02/2017 - 17:38

El portavoz del Grupo de IU en el Ayuntamiento de Sevilla, Daniel González Rojas, ha apoyado la concentración que han llevado a cabo los alumnos del Centro de Educación Permanente (Ceper) Polígono Sur y ha señalado que se trata de "la gota que colma el vaso" ante una situación "generalizada de todos los centros docentes, incluso del resto de edificios municipales, como los centros cívicos y bibliotecas del Ayuntamiento, que tienen una falta de personal alarmante".

SEVILLA, 2 (EUROPA PRESS)

En este sentido, Rojas recuerda que en diciembre llevó el asunto de la falta de personal al Pleno y el Ayuntamiento "aseguró que a principios de año buscaría una solución". Sin embargo, advierte de que "ya estamos a principios de febrero y esa carencia de personal sigue estando sobre todo en un barrio como el Polígono Sur, donde la situación es más dramática".

"Esto está en toda la ciudad, con una falta de personal, de mantenimiento y de control de estos centros", señala, incidiendo en que no entiende que el Ayuntamiento "no haga nada y eche la culpa a Montoro". Así, recuerda que en otros ayuntamiento sí se están cubriendo, mencionando la declaración esencial del servicios. "Espadas no tienen excusa y lleva un mes y medio de retraso para cubrir las vacantes en la ciudad", concluye.