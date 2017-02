UPTA-A espera que la Ley de Apoyo a Autónomos depare "buenos resultados" y se avance en la consolidación del colectivo

2/02/2017 - 18:01

La secretaria general de UPTA-A, Inés Mazuela, ha mostrado este jueves su deseo de que la Ley Integral de Apoyo a los Autónomos junto con las políticas de consolidación al trabajo autónomo andaluz puestas en marcha por la Junta de Andalucía deparen "buenos resultados para los autónomos", de manera que se siga avanzando en la consolidación del colectivo.

SEVILLA, 2 (EUROPA PRESS)

En una nota, UPTA-A ha instado a conseguir que "esos miles de negocios que se cierran todos los días, se traduzcan en negocios competitivos y consolidados en un entorno de estabilidad y calidad del empleo y del trabajo autónomo".

Además, Mazuela ha señalado que es necesario implementar medidas que de verdad vayan a beneficiar al colectivo: cotización por días efectivos, definición exacta de la habitualidad, compatibilidad de trabajo y pensión, ayudas al reemprendimiento. "Sólo de esta manera, los autónomos tendrán una oportunidad real para incorporarse al mercado de trabajo con perspectiva de futuro", ha subrayado.

En este pasado mes de enero se ha repetido "un año más" la caída de los datos de afiliación al RETA tras la temporada de Navidad, siendo superior el número de bajas que de altas en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.

Así, el RETA se sitúa a 31 de enero en 505.051 autónomos en Andalucía, 1.862 personas menos respecto al mes anterior. Si se comparan estos datos con el mismo periodo del año pasado (-2.678 autónomos y autónomas menos), se puede observar que la caída ha sido menor (-0.54% en 2016 frente al -0.36% en 2017).

No obstante, el RETA en Andalucía ha cerrado 2016 en positivo, aunque "no se pueden dejar de destacar las alarmantes cifras de bajas, en concreto, 114.021 autónomos que no han podido mantener sus negocios". Junto a esto, el paro también vuelve a aumentar este mes de enero con 9.417 desempleados más en Andalucía, situándose el total en 892.494 parados.