Aprobado definitivamente el Plan de Acción contra el Ruido de Logroño

2/02/2017 - 17:41

El pleno del Ayuntamiento de Logroño ha acordado este jueves aprobar definitivamente el documento del Plan de Acción contra el ruido en Logroño, con las modificaciones derivadas de la estimación de las sugerencias y reclamaciones presentadas por los interesados en plazo. En concreto, el Plan se ha aprobado con los votos a favor del PP y de Ciudadanos y la abstención del resto de grupos de la oposición.

LOGROÑO, 2 (EUROPA PRESS)

El concejal del Grupo Municipal Popular, Jesús Ruiz Tutor, ha sido el encargado de defender el Plan asegurando que hoy "se acaba una etapa" y ahora "comienza otra para conseguir que el derecho al descanso de los ciudadanos sea fundamental y entre todos consigamos la máxima confortabilidad acústica".

En este sentido, ha recordado, "el Mapa de Ruidos Estratégico se aprobó en el 2014 aunque, en el año 2015, con motivo de las elecciones y la incorporación de nuevos grupos al Ayuntamiento se decidió esperar para que todos lo conocieran". Finalmente, ha recordado, "se aprobó el 14 de febrero de 2016" y, posteriormente, se presentó el Plan Municipal de Acción contra el ruido el 7 de julio de 2016 para someterlo a información pública.

En ese tiempo, ha recordado, recibimos 64 alegaciones y se hicieron reuniones -como la realizada en el Espacio Lagares- para conocer las necesidades de los vecinos e incluso se presentó un informe económico "en el que se nos solicitó que no podía ser solo desde la unidad de medioambiente sino de todas las unidades que intervienen en el mapa de ruidos estratégico (como movilidad, urbanismo o vivienda)".

Con todo ello, "hoy estamos ante un día importante en el que hemos oído a todos porque este Plan no es solo del PP sino de la ciudad de Logroño, de los logroñeses y fundamental para su desarrollo". Este es un proceso que se revisa cada cinco años y ha querido dar las gracias "a todos los que han aportado constructivamente sus opiniones". También ha recordado que se está trabajando en el Mapa de Ruidos No estratégico que "desde noviembre está en proceso de licitación".

Se trata de un proceso "realista" y aunque "tardío" hoy hay que "valorar esta unión" y "aunque hay cosas mejorables", ha finalizado, "espero que estemos todos en la Mesa del Ruido y todos podamos contribuir a hacer de Logroño una ciudad mejor".

ABSTENCIÓN DE PR+, CAMBIA Y PSOE

Durante el debate posterior, el concejal del PR+ (Grupo Mixto), Rubén Antoñanzas, ha querido felicitar al Ayuntamiento de Logroño porque "aunque tuvimos mal empiece, se ha demostrado que han dado voz a los grupos y sobre todo a los logroñeses y eso es muy importante".

Todo porque "debemos luchar contra esta problemática" ya que "lo que queremos todos es una ciudad cómoda para facilitar la vida a los logroñeses y había que atajar este problema". Con todo ello, y a pesar de que "me hubiera gustado que se concretase todavía mucho más, sí que quiero agradecer el trabajo porque entiendo que han hecho un esfuerzo aceptando las alegaciones de los ciudadanos". Aún así ha confiado "en la buena fe del Ayuntamiento para seguir luchando contra el problema del ruido".

A pesar de ello, Antoñanzas ha anunciado su abstención "porque la parte económica todavía cojea y echo en falta también actuaciones en el barrio de los Lirios, por ejemplo, porque no sé cómo se va a solucionar".

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Julián San Martín, -que ha votado a favor- se ha alegrado "por tener un plan que tiene la mayoría de consenso de la Cámara" aunque ha pedido que el informe económico "se pueda concretar mejor".

Además, Cambia Logroño ha anunciado también su abstención y el concejal, José Manuel Zúñiga ha recordado que "nosotros no presentamos alegaciones al Plan porque asumimos las que presentaba la Asociación Logroño Sin Ruido y las Federaciones de Vecinos".

Durante su discurso, Cambia ha criticado que "hay aspectos que no se han considerado" y "la mayor parte de las soluciones que plantea este Plan es la aplicación del PMUS porque el 85 por ciento es la reducción de la velocidad del tráfico". Con todo ello, ha indicado, "se va a aprobar un plan de ruidos pero resulta que tenemos un Plan de Movilidad Urbana Sostenible un poco apartado". Por todo ello ha anunciado también su abstención.

En el caso del PSOE, José Luis Díez Cámara consideraba que "las alegaciones podrían ser beneficiosas siempre y cuando se aceptaran porque podría enriquecer el Plan y se han aceptado muchas de esas alegaciones" pero "no podemos hablar de consenso" porque "aún quedan cabos sueltos importantes que nos hace plantearnos que no es un Plan de Ruido satisfactorio para Logroño".

Aún así "la unidad ha sido sensible y se ha mejorado el Plan pero no es suficiente". La valoración económica "no ha quedado muy detallada" y se deja en el aire "asuntos importantes como, por ejemplo, el ruido del tráfico ferroviario". Aún así "tenemos que cumplir con lo que nos exige la normativa aunque sea tarde". Finalmente, ha indicado, "nos vamos a abstener porque aunque este no es nuestro plan reconocemos las alegaciones que se han aprobado".

CUCA GAMARRA: "ESTE PLAN ENRIQUECE LA CIUDAD"

Finalmente, la alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, ha querido reconocer el trabajo que se ha llevado a cabo durante estos meses que no tienen más fin que "enriquecer la ciudad". Con todo ello, hoy se aprueba un Plan importante "porque el ruido preocupa mucho y nosotros debemos buscar soluciones para mejorar la calidad de vida de la ciudad".

"Ahora -ha defendido- nos toca a todos ejecutarlo y desarrollar las líneas de este plan que es una hoja de ruta y, si entre todos vamos aportando, podremos mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y combatir esta preocupación". Tras su aprobación este jueves, este plan será publicado y entrará en vigor inmediatamente.