La Iglesia beatificará a 115 mártires de Almería, entre ellos por primera vez una mujer gitana

2/02/2017 - 17:01

El obispo de Almería, Adolfo González Montes, ha presentado este jueves el próximo acto de beatificación de los mártires de Almería incluidos en la causa 'José Álvarez Benavides y de la Torre y 114 compañeros muertos en odio a la fe', que tendrá lugar en Roquetas de Mar el 25 de marzo con el legado pontificio, el prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, Angelo Amato, y en la que se incluye por primera vez una mujer mártir de etnia gitana.

Así lo ha destacado el prelado durante su intervención, en la que ha apuntado que la beatificación de Emilia Fernández Rodríguez, la 'Canastera de Tíjola', gitana de raza y mártir del Rosario, de 23 años; "atrae el fervor y el calor de su propia etnia" por lo que se "está preparando una gran peregrinación" al acontecimiento en la que van a "venir gitanos de toda España e incluso del extranjero".

La causa de los Mártires de Almería está formada por 115 mártires: 20 laicos, 18 hombres jóvenes o padres de familia y dos mujeres, una de ellas de etnia gitana --la segunda del mundo que va a ser beatificada-- además de 95 sacerdotes, de ellos 92 sacerdotes diocesanos, uno franciscano y dos operarios diocesanos, todos ellos naturales de Almería y su diócesis o residentes dentro de los límites actuales de su territorio en el tiempo de la persecución religiosa en la que fueron martirizados, desde julio de 1936 a enero de 1939.

González Montes ha explicado que los mártires de Almería forman parte de los mártires del siglo XX en España, que "no estando implicado en política, no empuñaron armas y no eran de ninguno de los dos bandos en contienda", de forma que "fueron muertos en razón de la fe que profesaban".

En este sentido, el obispo ha incidido en que la Iglesia "no beatifica a los de un bando en contienda o enfrentamiento bélico frente a los de otro" ya que eso "está excluido de principio". "Un mártir es aquel a quien se le arrebata la vida en razón de su fe, no de su militancia política", ha insistido.

Ya el 10 de octubre de 1993 fue beatificado en Roma el obispo mártir de Almería Beato Diego Ventaja Milán, junto a siete hermanos mártires de La Salle. El estudio de esta Causa de los Mártires de Almería se inició en la fase diocesana el martes santo 11 de abril de 1995 en la Catedral de Almería y en él declararon más de 500 testigos. Así se recogió abundante documentación que conformó los autos de la causa de más de 10.000 páginas, cerrada en Almería el 21 de mayo de 1998.

Pasó a su estudio en la Congregación para las Causas de los Santos de Roma donde se el 26 de febrero de 1999 se decretó la validez de la instrucción diocesana y en julio de 2003 se entregó la Positio, documento resumen de toda la instrucción. Tras su estudio en la congregación romana por historiadores, teólogos y cardenales y obispos, el pasado 14 de junio de 2016 el Papa Francisco firmó el decreto que reconoce el martirio de todos ellos y autoriza su beatificación.