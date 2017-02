El Parlamento pide que los grupos abran diálogo para acordar sobre asuntos tratados en la Conferencia de Presidentes

2/02/2017 - 18:05

El Pleno del Parlamento ha aprobado este jueves una proposición no de ley del PP-A, con los votos de PSOE-A y de Ciudadanos, mientras que Podemos la ha rechazado e IULV-CA la ha apoyado parcialmente, en la que se aboga por que los partidos con representación parlamentaria abran un diálogo sincero, articulado de la manera más operativa y eficaz posible, con el objetivo de acordar los diferentes asuntos puestos sobre la mesa de negociación en la Conferencia de Presidentes, con el fin de llevar una voz única que salvaguarde el interés general de los andaluces.

SEVILLA, 2 (EUROPA PRESS)

De acuerdo con el contenido de la iniciativa aprobada, a la que se han incorporado enmiendas del PSOE-A y de IULV-CA, el Parlamento ha expresado su respaldo a la iniciativa del Gobierno de convocar la VI Conferencia de Presidentes y ha puesto en valor la voluntad de diálogo y acuerdo puesto de manifiesto por los presidentes participantes en la misma, el trabajo previo realizado y el logro de los acuerdos adoptados.

La Cámara también ha expresado su respaldo a los acuerdos alcanzados en distintas materias y que ha mostrado su conformidad con el referido a la celebración anual de esta Conferencia de Presidentes, no dejando toda una legislatura sin convocarla y considerando que debe ser el Senado la sede permanente para la celebración de sucesivas reuniones de esta índole.

Por último, la Cámara andaluza apoya seguir tendiendo puentes que conduzcan a la incorporaciones para el desarrollo de estos acuerdos de los presidentes de las comunidades autónomas de Cataluña y País Vasco.

En defensa de la iniciativa, la diputada del PP-A Ana Mestre ha puesto en valor la voluntad y el espíritu de colaboración y entendimiento por el que ha abogado el Gobierno de la Nación desde el primer momento y ha asegurado que a partir de ahora se abre una etapa de trabajo y esfuerzo conjunto "que no se puede desaprovechar".

En su opinión, solo si trabajamos desde los principios de colaboración, cooperación, solidaridad e igualdad de derechos y obligaciones de todos los españoles, daremos cumplimiento al mandato de los ciudadanos a la vez que daremos ejemplo de altura de miras y de responsabilidad política.

Para Mestre, Andalucía "se juega mucho y es mucho lo que puede contribuir al proyecto común", por lo que tiene que contar con una voz única ante otras administraciones públicas de cara a proponer soluciones a los problemas que existen en nuestra sociedad.

PSOE: "NO A LOS EJERCICIOS DE CINISMO"

Por su parte, la diputada del PSOE-A María de Los Ángeles Férriz ha manifestado que no tiene ninguna duda de que el Gobierno andaluz estará dispuesto a hablar con los partidos para aplicar los acuerdos de la Conferencia de Presidentes. No obstante, ha señalado que los socialistas no estarán dispuestos a colaborar "en ejercicios de cinismo e hipocresía", como el hecho de que el PP-A diga que el Gobierno central siempre ha abogado por el espíritu de entendimiento y de colaboración.

Según Férriz, cuando el PP han tenido mayoría absoluta no ha dialogado con nadie y ha "aplicado el rodillo para todo". Ha agregado que ahora celebran que el Gobierno del Rajoy se haya convertido de repente al diálogo y el consenso y se devuelva la normalidad institucional que se quitó a este país, a lo que el PP ha llegado a "rastras porque no tiene mayoría absoluta".

El diputado de Podemos Jesús Rodríguez ha criticado que más allá de los acuerdos que han surgido de la Conferencia de Presidentes, no haya habido autocrítica ni una senda de rectificación de las políticas que el Gobierno del PP ha venido aplicando hasta ahora.

El diputado de Ciudadanos Julio Díaz ha destacado que el Gobierno de Mariano Rajoy, que aplicaba el "rodillo parlamentario" y se "escondía detrás de un plasma", tiene que negociar y deben imperar la coordinación entre administraciones y la lealtad institucional. Ha señalado que ha sido bueno que este país tenga Gobierno y haya estabilidad para afrontar retos como la negociación de un nuevo sistema de financiación autonómica. A su juicio, hay que hacer posible que lo que sea bueno para España lo sea también para Andalucía y viceversa, "sin confrontación".

Por último, el diputado de IULV-CA José Antonio Castro ha criticado que el PP diga ahora que la Conferencia de Presidentes es un instrumento "fundamental para el buen desarrollo y la cooperación entre administraciones", cuando han pasado cuatro años sin convocarse. Además, ha criticado que en los acuerdos no se incluyera la financiación local, que "debe ser abordada en igualdad de condiciones y de forma paralela" a la autonómica.