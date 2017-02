CSIF apoya la creación de una mesa de trabajo para la mejora de la justicia y espera que las mejoras sean "globales"

2/02/2017 - 18:25

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha apoyado la creación de una mesa de trabajo para mejorar la justicia en la Comunidad de Madrid y en la que participen grupos políticos, procuradores y sindicatos.

En este sentido, el presidente de CSIF Justicia Madrid, Juanjo Carral, ha asegurado a Europa Press que desde el sindicato esperan que las mejoras sean "globales", al tiempo que ha añadido que son necesarios tanto medios "materiales como personales".

"Esperamos que las mejoras sean globalizadas, no solo de infraestructuras. Porque si a la administración no se le dotan de medios personales y materiales, no conseguiríamos nada", ha remachado.

Asimismo, Carral ha apuntado que sería "una buena fórmula" destinar la partida presupuestaria a la mejora de medios humanos, así como a proveer de medios materiales a los juzgados de la región.

"El compromiso del consejero iba en esa línea. El día 13 se comprometió a hacer una propuesta que esperemos que se materialice", ha concluido Carral.

Este jueves, el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha puesto sobre la mesa varias cuestiones que han visto al visitar algunos juzgados de la región como inundaciones o una rata en la sede de Gran Vía, procuradores hacinados o paredes descascarilladas. Es decir, ha denunciado una "escasez absoluta de medios materiales y humanos".

Por su parte, Cifuentes ha admitido que la situación de algunas de sus sedes judiciales es "deficiente" y por eso están trabajando "de forma muy intensa". En este sentido, ha precisado que están trabajando en un plan de choque que están ultimando y esperan presentar el día 13 de febrero.