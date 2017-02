Autónomos de economía social piden no ser conformistas con los datos de paro de enero

2/02/2017 - 18:22

La Confederación de Autónomos de Economía Social de Andalucía (Caesa) ha pedido este jueves no ser conformistas en los datos de paro de enero, ya que la subida del paro en enero es "una de las más bajas desde hace años".

SEVILLA, 3 (EUROPA PRESS)

A pesar de que el mes de enero es "tradicionalmente un mal mes" para el mercado de trabajo, entre otros factores por el fin de la campaña de navidad, los datos publicados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social "no dejan de ser preocupantes", ha señalado Caesa, que ha precisado que "reflejan un aumento en el número de personas registradas en los servicios públicos de empleo y una bajada en el número de cotizantes a la Seguridad Social".

"No puede servir de consuelo el hecho de que la subida de enero sea una de las más bajas desde hace años. El hecho de que se modere el crecimiento en el número de personas registradas con respecto al mismo mes del año anterior no es un dato que deba llevar a entusiasmo de ningún tipo, pues denotaría conformismo ante una situación nada satisfactoria para millones de personas", ha subrayado.

Andalucía, en línea con lo experimentado a nivel estatal, registra un incremento de un punto porcentual con respecto al mes pasado, siendo fiel reflejo de la estacionalidad y de las peculiaridades propias del mercado de trabajo andaluz y que debieran de llevar a una reflexión de todos los agentes políticos, económicos y sociales sobre la necesidad de un cambio en nuestro modelo productivo.

No obstante, Caesa ha resaltado el hecho de que en términos interanuales, el paro ha descendido en cerca de 80.000 personas, lo que en términos absolutos supone la mayor bajada registrada desde la perspectiva interanual y que a la postre, Andalucía haya quedado por debajo de los 900.000 parados.

En cuanto a la calidad en la contratación, esta continúa reflejando la degradación que sufren los nuevos contratos. "No llegan ni a un nueve por ciento los realizados con carácter fijo. Además, se multiplica la contratación no deseada a tiempo parcial", ha indicado.

Caesa ha indicado que, tal como ponen de manifiesto ciertas cifras macroeconómicas, probablemente, se esté saliendo de la recesión "pero no de la crisis laboral". "No se puede decir eso cuando aún se cuentan por millones los desempleados, de los cuales solo uno de cada dos percibe algún tipo de ayuda y, además, cuando se consigue un contrato no significa salir de la pobreza, pues muchos de los empleos suelen ser de tan escasa calidad que no permiten unos parámetros normales de bienestar", según ha subrayado.

De esta manera, ha apuntado que "la crítica" situación por la que todavía pasan miles de familias y personas debiera llevar a un esfuerzo común y consensuado por parte de todas las fuerzas políticas y agentes sociales y económicos para poner en práctica de forma inmediata la ampliación de las medidas sociales paliativas y toda una batería de acciones de choque contra el desempleo.

En palabras de la presidenta de Caesa, Rosa Mª Martínez, "estas medidas bien pudieran tener soporte en un nuevo y ampliado marco de interlocución social que determinara acciones concretas, programadas, presupuestadas y controladas para atajar el desempleo y sus consecuencias sociales".