El Parlamento andaluz reclama a la Junta que asesore a los ciudadanos afectados por cláusulas suelo

2/02/2017 - 19:12

El Pleno del Parlamento andaluz ha aprobado este jueves, con los votos a favor de PSOE-A, PP-A y Ciudadanos (Cs), y el rechazo de Podemos e IULV-CA, una proposición no de ley defendida por el Grupo Socialista por la que insta a la Junta a poner a disposición de los consumidores andaluces, a través de la plataforma multicanal Consumo Responde y de los Servicios Provinciales de Consumo, la información necesaria y relevante para que puedan ejercer la reclamación de sus derechos en materia de cláusulas suelo, así como la herramienta para estimar el importe cobrado de más por las entidades financieras por la aplicación de dichas cláusulas suelo.

SEVILLA, 2 (EUROPA PRESS)

En virtud de la iniciativa aprobada, la Cámara demanda a la Junta a que se facilite información y asesoramiento gratuito a los grupos de especial protección recogido en el Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020 en materia de cláusulas suelo a través del Sistema Andaluz de Información y Asesoramiento Integral en Materia de Desahucios.

Asimismo, insta a la Junta a que reclame al Gobierno central que, en virtud de lo previsto en el real decreto de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo, se constituya, con carácter inmediato, un órgano de seguimiento, control y evaluación de las reclamaciones efectuadas en el ámbito de aplicación del citado texto legal que cuente con la participación de representantes de los consumidores y de la abogacía.

Se plantea además que una vez constituido el órgano de seguimiento, control y evaluación de las reclamaciones, se remitan a las comunidades y en concreto a Andalucía, los informes semestrales correspondientes a su actuación que se vayan realizando para conocer de primera mano la situación de los andaluces afectados por las cláusulas suelo.

En defensa de la iniciativa, que ha incorporado enmiendas del PP-A, la diputada del PSOE-A Beatriz Rubiño ha explicado que tras la sentencia del Tribunal Supremo y, con posterioridad, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre las cláusulas suelo, se prevé que los consumidores interesados tengan que acudir a la vía judicial para que sus cláusulas "abusivas sean declaradas nulas, y en caso de sentencia favorable, se les devuelva todo el dinero pagado de más desde la firma de la hipoteca".

Previsiblemente, según Rubiño, la sentencia de la Corte de Luxemburgo dará lugar a un aluvión de procedimientos de demanda solicitando la restitución de las cantidades pagadas en aplicación de las cláusulas suelo por parte de los clientes. En este sentido, considera necesario salvaguardar los intereses de los consumidores y que los bancos ofrezcan un procedimiento extrajudicial ágil y garantista que no anule la posibilidad de acudir a los tribunales de justicia si no se alcanza acuerdo.

Asimismo, la diputada socialista se ha referido al real decreto aprobado por el Gobierno central el pasado día 20 de este mes de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo, que pretende avanzar en las medidas dirigidas a la protección a los consumidores estableciendo un cauce que les facilite la posibilidad de llegar a acuerdos con las entidades de crédito.

PP-A: EL PSOE-A "REPRODUCE" EL DECRETO DEL GOBIERNO

Precisamente a ese decreto se ha referido, en el turno de posicionamiento de los grupos, la diputada del PP-A Alicia Martínez, que ha argumentado que lo que han hecho los socialistas con esta iniciativa es "reproducir" dicha norma convalidada en el Congreso hace dos días, y en la que los 'populares' han alcanzado un acuerdo previo con el PSOE que la parlamentaria ha saludado.

En esa línea, Martínez, que ha detallado en su intervención el contenido del citado decreto, ha afirmado que la PNL socialista "no aporta nada nuevo", y ha defendido que para el PP "la defensa de los consumidores hipotecarios ha sido siempre una prioridad", y por ello han aplicado medidas con las que "se han impedido lanzamientos", a diferencia de otras que "han dado lugar a desahucios exprés".

En nombre de Podemos, su diputado Juan Ignacio Moreno Yagüe ha anunciado el rechazo de su grupo a esta iniciativa, que ha calificado como "la enésima tomadura de pelo". Ha criticado el decreto ley aprobado por el Gobierno y que los políticos quieran "colgarse medallas" con este asunto, "cuando no hemos hecho nada por las personas defraudadas con las cláusulas suelo", y ha advertido de que no se puede negociar con el Gobierno del PP "que ha estado defendiendo a la banca hasta el último momento".

Por parte de Cs, su diputada Marta Bosquet ha considerado que el PSOE-A intenta "distraer" con esta iniciativa y erigirse en "adalid" de los afectados por las cláusulas suelo cuando su partido a nivel nacional gobernó en España "y no hizo nada por evitarlo, sino que permitió dichas prácticas". También ha destacado que los "viejos partidos", PP y PSOE, vetaron la semana pasada en la Mesa del Congreso de los Diputados una propuesta para la celebración de una comisión de investigación sobre el rescate de la banca española.

Por último, la portavoz parlamentaria adjunta de IULV-CA, Elena Cortés, se ha referido a las cláusulas suelo como cláusulas "abusivas" y ha indicado que no es que quienes firmaran hipotecas lo hicieran "sin saber que las había", sino que los Gobiernos en España "no aplicaron la directiva de la UE que obligaba a los Estados miembros a proteger al eslabón más débil de la sociedad". Además, ha remarcado que eso sucedía mientras que "el PP y el PSOE dinamitaron a la banca pública" en España, "que seguramente no hubieran puesto esas cláusulas abusivas".