El PP dice que el PSOE "está muy desesperado por querer sacar rendimiento político de casos como el de Ortigosa"

2/02/2017 - 19:12

Ante las declaraciones realizadas hoy, día 2, por el PSOE riojano, el Partido Popular de La Rioja afirma que los dirigentes socialistas "están muy desesperados para querer sacar rendimiento político de casos como el del Ortigosa".

LOGROÑO, 2 (EUROPA PRESS)

Todos los vecinos de Ortigosa conocen la "penosa gestión del PSOE en el Ayuntamiento y su dudoso proceder en un caso que terminó en los tribunales de justicia".

Al respecto, y ante las declaraciones del PSOE riojano, hay que dejar claro que "las sentencias las dictan los jueces, no los dirigentes socialistas, y será el juez el que diga quién paga las costas y si cabe recurso o no a la sentencia". En definitiva, "habrá que hacer lo que digan los jueces, no el PSOE".

El PSOE dejó en su día el Ayuntamiento "económicamente desmantelado y ahora está apoyando una gestión que será nefasta para el futuro del municipio y sus recursos naturales". En cambio, el PP demostró "una buena gestión y previsión de futuro mientras tuvo responsabilidades de gobierno en Ortigosa".