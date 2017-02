La Oficina de Vivienda incrementará su plantilla temporalmente para atender consultas por cláusulas suelo

2/02/2017 - 22:37

La Oficina de Vivienda incrementará su plantilla de forma temporal para reforzar su trabajo y atender las consultas derivadas del incremento de peticiones relacionadas con las cláusulas suelo. Esta medida ha sido anunciada por el concejal del PP, Pedro Manuel Sáez Rojo, durante el debate en el pleno de la moción presentada por Cambia Logroño -que ha sido aprobada por unanimidad- que solicitaba la puesta en marcha de un servicio municipal de asesoría sobre reclamaciones de personas afectadas por las cláusulas suelo.

LOGROÑO, 2 (EUROPA PRESS)

En concreto, la moción ha contado con la aceptación de una enmienda emitida por el PSOE en donde han abogado por "no crear nada nuevo" sino en "mejorar lo que ya existe". En este sentido, han concretado, "ya existe esa unidad coordinada" y "no es necesario crear un servicio nuevo sino mejorar lo que ya tenemos en esta casa" y sí han pedido reforzar "el número de profesionales que trabajan en este área" porque "se han incrementado las visitas".

Una petición que, como ha indicado el concejal del PP, Pedro Sáez Rojo, "ya está en marcha" porque "es evidente que se ha incrementado el número de consultas, somos conscientes de esta necesidad y ya hemos dado la instrucción para que se amplíe temporalmente la plantilla disponible para atender las consultas".

En concreto, Pedro Sáez Rojo ha recordado que la Oficina de Vivienda "viene desempeñando su función desde el año 2002" y, desde entonces, "cualquier persona puede ir a preguntar e informarse sobre cualquier materia relacionada con vivienda".

323 CONSULTAS EN EL MES DE ENERO

"Esto no es nuevo" ha indicado, "llevamos trabajando en ello desde hace mucho tiempo" y sí que ha destacado que "en el último mes sí que se han aumentado las consultas" desde que se dio a conocer la situación de las cláusulas suelo. En concreto, desde el pasado día 2 y hasta el 31 de enero, el servicio económico y jurídico ha atendido -de forma presencial- 323 consultas relativas a la escritura de la hipoteca y sus gastos".

De ellas, "45 contaban con cláusulas suelo, 95 no contaban con ellas en su hipoteca, 111 eran relativas al asesoramiento relativo a los gastos asociados a las escrituras y 72 eran reclamaciones elaboradas y entregadas a los interesados para que se presenten". Además, ha destacado, "ahora mismo hay 144 citas reservadas para este mes de febrero, 122 para marzo y 14 para abril".

En concreto, el Grupo Municipal Cambia Logroño solicita la habilitación, "en el plazo más breve posible, no superior a un mes", de una Unidad coordinada con la Oficina Municipal de Información al Consumidor y la Oficina Municipal de Vivienda, así como el refuerzo de esta última mediante la dotación de los medios necesarios tanto materiales como de personal, para informar y asesorar a las personas de Logroño que estén afectadas por las cláusulas suelo en hipotecas sobre viviendas sitas en la ciudad.

Además, este servicio revisará las hipotecas presentadas e informará a los consumidores sobre la cuantía aproximada que pueden reclamar a las entidades financieras. Así mismo, este servicio informará sobre las vías legales existentes para iniciar un proceso de reclamación.

DECAE MOCIÓN SOBRE BONOBÚS A FAMILIA NUMEROSAS

Durante la sesión plenaria, el PR+ ha pedido en forma de moción la implantación del bonobús para las familias numerosas, en menos de tres meses. Todo porque "es un compromiso del Equipo de Gobierno" que se va "retrasando en el tiempo" pero es un asunto "fundamental" porque "hay que ser sensible con las familias numerosas". Se debe apostar por el uso del transporte público "y las familias numerosas deben tener prioridad". Cabe destacar que la moción ha decaído por los votos en contra del PP y Cambia Logroño. Además, Ciudadanos y PSOE han anunciado su abstención.

En su defensa, Antoñanzas ha recordado que Logroño "cuenta con 2.119 familias numerosas, de las cuales 113 son de carácter especial" y ha lamentado que "en un año y dos meses no se haya podido solucionar todos los problemas".

Por su parte, Cambia Logroño ha presentado una enmienda en la que han solicitado un umbral de renta y patrimonio familiar a la hora de establecer estas ayudas aunque el Grupo Mixto no ha aceptado la moción porque "eso solo permitiría retrasar esta puesta en marcha".

En el turno en contra, el concejal del PP, Alfredo Iglesias, ha criticado que "el PR+ ha presentado esta moción solo para adjudicarse ciertos honores" pero lo cierto es que "aunque ya reconocí mi error al publicar dos fechas, lo cierto es que seguimos trabajando en ello". Además, le ha afeado a Antoñanzas que "usted no se ha molestado en acudir a ciertas unidades para conocer cómo va el proceso". Por ello, ha insistido, "no ha tenido voluntad política de querer informarse del trabajo de los funcionarios que están trabajando en ello, porque evidentemente el concejal no es el que tramita los expedientes".

Además, Alfredo Iglesias ha pedido a los grupos que se informen porque "la Ley, en el criterio renta, impide hacer progresivos estos descuentos". La voluntad política está y sigue", ha destacado y ha mostrado la tarjeta "que está aprobada y validada y se tiene que programar pero ha habido muchos asuntos que hemos tenido que ir hablando tanto en Logroño como en Lardero y Villamediana. Además, ,ha destacado, "cualquier ciudadano que presente su carné provenga de donde provenga podrá utilizarlo en Logroño".

Con todo ello, "si todo sale bien, en este primer trimestre podríamos poder tenerlo pero no depende de mí sino de que los pasos adjudicativos se den. Ya no es cuestión de voluntad política, sino de que las cosas se tienen que hacer bien".

Durante el turno de portavoces, María Luisa Alonso (Ciudadanos) ha criticado la moción puesto que "sólo rezuma querer sacar rédito" por parte de este concejal "sé que es su bandera, pero ha querido tener una tilde partidista" y ha lamentado que "no haya hablado con los técnicos ni con nadie".

En el caso del PSOE, Ana Vaquero ha destacado que "a pesar de las disculpas del concejal del ramo" lo cierto es que "el bonobús no está instaurado y las familias numerosas no pueden acceder a ello".

OTRAS MOCIONES

Durante la sesión plenaria también se ha aprobado por unanimidad la moción presentada por el grupo municipal Ciudadanos para la creación de una vía ciclista en Lobete y Obispo Fidel García, al igual que la presentada por el Grupo Municipal Mixto para la realización de las acciones oportunas para que "en todas las calles peatonales los ciclistas puedan circular en ambos sentidos".

Con respecto a la moción presentada por el Grupo Municipal Mixto para habilitar un local municipal ubicado en Avenida de Burgos, número 100, para que pueda ser cedido al tejido asociativo de Yagüe se han presentado dos enmiendas que han sido aceptadas. Además, la moción se ha aprobado por unanimidad.

Por su parte, Cambia Logroño ha pedido la elaboración de un plan de gestión de baterías para reducir la adquisición de otras nuevas mediante la reutilización de las baterías existentes con sistemas de regeneración o con la compra de otras regeneradas. Todo "para evitar lo que hace el PP, comprar, usar y tirar", tal y como ha criticado el portavoz de Cambia, Gonzalo Peña. La moción ha sido aprobado con los votos a favor del PSOE, Ciudadanos y Cambia Logroño.

En este caso, el PP ha anunciado su voto en contra -al igual que el PR+- "porque se confunden términos" y aunque "todo es mejorable" nosotros "ya tenemos un plan de gestión porque contamos con unos puntos limpios y sistemas organizados para llevar a cabo esas recogidas".

Finalmente, y en el turno de las mociones, el GMS ha instado a la realización de un Plan de mejora de eficiencia energética eléctrica en los colegios para mejorar la iluminación de los mismos que ha sido aprobada por unanimidad.