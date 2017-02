Madrid. la casa encendida inaugura la exposición ‘generación 2017’

La Casa Encendida de la Fundación Montemadrid inaugura hoy la exposición 'Generación 2017', comisariada por Ignacio Cabrero y surgida como resultado de la XVII edición del Certamen de Apoyo al Arte Joven Generaciones, que tiene como principal objetivo ofrecer una plataforma dedicada al arte actual para mostrar el trabajo de creadores emergentes y difundir estas propuestas artísticas entre la crítica especializada y el público general.

Los artistas y proyectos premiados en esta edición son Rosana Antolí, por 'F= P.e / l'; Fito Conesa, por 'Non Unísono'; David Crespo, por 'El juego de la hiena'; June Crespo por 'S/H Fuerzas Felices'; Diego Delas, por '20.000 toneladas de mármol'; Carlos Fernández-Pello, por 'Marco de referencia. O tres modelos para la apreciación del discurso como forma'; Marian Garrido, por 'Souvenirs of future nostalgia'; Blanca Gracia, por 'Acmé en dos variaciones'; Rubén Grilo, por 'Noone, Allness', y Lorenzo Sandoval, por 'Shadowwriting (Talbot/Baggage)'.

Como cada edición, se ha editado un catálogo bilingüe español/inglés que acompaña a la exposición con textos de Julia Morandeira, Melanie Bühler, Alba Colomo e Irene Cantero, Ken Goffman (R. U. Sirius), Clara Alemany, Richard Wentworth, Rosa Ferré, Rosa Lleó, Inma Prieto y Sabel Gavaldon.

Las obras se presentan a través de instalaciones escultóricas en las que se mezclan distintas disciplinas, como la fotografía, el dibujo, la escultura, el vídeo o la performance.

Esta exposición se podrá visitar hasta el 16 de abril en visitas guiadas gratuitas los sábados y domingos de 12.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas y visitas guiadas para familias los sábados a las 12.00 horas.

