Escenario Santander y el Año Jubilar traerán a Him, Loquillo, Kiko Veneno & Juan Perro, Muchachito y Love of Lesbian

3/02/2017 - 12:49

Algunos de los conciertos, como el de HIM o el de Love of Lesbian, están cerca de colgar el cartel de 'No hay billetes'

SANTANDER, 3 (EUROPA PRESS)

Las bandas HIM, Love of Lesbian, Muchachito, Loquillo, Kiko Veneno y Juan Perro recalarán en los próximos meses en la capital cántabra de la mano del Año Jubilar Lebaniego y Escenario Santander.

Todos ellos son los protagonistas de 'Los conciertos del Año Jubilar', algunos de los cuales ya tienen gran parte del aforo vendido, como los finlandeses Him, que actuarán el 16 de junio en la sala cántabra y que, a falta de 5 meses, ya tienen vendidas el 95 por ciento de las entradas, de las que aproximadamente el 85% han sido adquiridas por gente de fuera.

Los detalles han sido presentados este viernes por el director gerente de Escenario Santander, Javier Palacios, y el consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, Francisco Martín, quien ha destacado la variedad de estilos que abarcan estos conciertos y la entidad de los artistas y, ante el ritmo de la venta de entradas para algunos de ellos, ha llamado a los que quieran acudir a "espabilar".

"Hay música para gente joven, para gente carroza como yo y para gente que le gusta el rock", ha bromeado el consejero, que ha considerado "un lujazo" contar con bandas como Him, que ha agotado ya las entradas para su concierto en Madrid y que ha obligado a cambiar el lugar de su concierto en Barcelona para dar cabida a más público.

También ha destacado el hecho de que Escenario Santander vaya a acoger el 6 de mayo el que previsiblemente va a ser el único concierto en sala de Loquillo y también uno de los pocos que ofrezca Muchachito (19 de mayo) en espacios de este tipo en su vuelta a los escenarios.

Para Martín, "la joya de la Corona" de estos conciertos va a ser el que el 4 de noviembre reúna juntos sobre el escenario a Juan Perro y Kiko Veneno, quienes presentarán sus nuevos trabajos ante un aforo de unas 1.100 personas.

"Vais a necesitar poner un cabrete o algo porque media Cantabria va a estar aquí", ha dicho el consejero a Palacios, quien ha recordado que hace varios años que estos dos artistas no actúan en Santander.

También el director gerente de Escenario Santander ha avisdado de que también están "a punto" de agotarse las entradas para el concierto del 29 de abril de Love of Lesbian, que inicia su gira de salas para presentar su último disco 'El poeta Halley'.

Ha reconocido en la rueda de prensa que contar con este grupo de bandas y artistas en Escenario Santander es un "pequeño sueño cumplido" que, a su juicio, supone "un paso adelante" respecto a la "rutina" de esta sala, cuya titularidad pertenece al Ayuntamiento de Santander pero que desde hace varios años es gestionada por la productora Delfuego Booking de Javier Palacios.

Martín ha felicitado a Palacios por su trabajo en Escenario Santander, donde, según ha dicho, se están "haciendo muchas y muy buenas cosas".

Según ha dicho el director gerente de la Sala, Escenario Santander espera superar este año la barrera de los 95.000 espectadores y cree que es algo que se va a conseguir al comprobar que se ha producido un incremento "bastante significativo" en las últimas citas.

LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, UN "AIRBAG" PARA ESCENARIO SANTANDER

Palacios ha destacado el "apoyo" que Escenario Santander está recibiendo de las Administraciones Públicas, como el Ayuntamiento de Santander o el Gobierno de Cantabria, que, según ha dicho, son una "especie de airbags" para esta sala cántabra.

Al respecto, Martín ha señalado que "poco a poco pero sin pausa" se debe de ir incrementando "la cultura de la música en la región".