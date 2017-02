Varios militantes del PP de Soria presentan un 'Proyecto de Regeneración' para "unir" el partido en la provincia

3/02/2017 - 12:53

Varios militantes del Partido Popular en Soria han presentado este viernes un 'Proyecto de Regeneración' con el fin de "unir" la formación en la provincia.

SORIA, 3 (EUROPA PRESS)

Los militantes que han lanzado esta propuesta son el exalcalde de Berlanga de Duero Álvaro López; los exconcejales del Ayuntamiento de Soria Óscar Abellón y María Victoria Hernández; la alcaldesa de Garray, María José Jiménez; la alcaldesa de Deza, Nuria Caballero; la presidenta de Nuevas Generaciones de Soria, Miriam Martínez, y el afiliado Juan Pablo Martínez.

Esta corriente no comparte la forma de gestión de la presidenta del partido, María del Mar Angulo, y su equipo, y hace días explicaron cómo varios municipios de Soria y la Diputación "pasaron en las últimas elecciones de ser gobernados por el PP a pasar a ser del PSOE.

Los representantes han explicado que el siguiente paso es "presentar el proyecto ante otros militantes" en el que plantean la "integración" del partido sin "confrontación".

Los integrantes de esta plataforma señalan que su proyecto pretende anteponer la unidad del partido por encima de los cargos y de las personas que los ocupan, con Soria como "su objetivo principal", por lo que consideran que se deben anteponer "los intereses provinciales a los de estructura de partido y a los mandatos llegados de Valladolid o Madrid".

Álvaro López ha destacado que la idea de este proyecto es "que Soria mejore, por encima del partido, personas y de cargos". López ha insistido en que no hay detrás de esta iniciativa "ningún objetivo personal", ya que la idea es que la plataforma no se vincule a ningún rostro en particular" y que exista "un grupo de trabajo".

El exalcalde de Berlanga ha señalado que la propuesta presentada no tiene que "generar confrontación" y ha subrayado que "desde hace ocho años el partido en Soria tiene heridas que cerrar".

Abellón ha resumido los diferentes puntos de su documento de trabajo, que tendrían muchas partes en común con el proyecto inicial de la actual directiva provincial pero que a su juicio, "no habrían acabado de llevarse a cabo.

Uno de los puntos de este documento es la "necesidad de que tanto en el congreso provincial como en la toma de decisiones cada afiliado del partido represente un voto", ha agregado Abellón.