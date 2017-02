Pleno.- Unanimidad para elaborar un informe sobre la situación de los espacios municipales en desuso

3/02/2017 - 13:04

El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado este viernes por unanimidad de los grupos una moción de Ciudadanos (Cs) por la que se insta al gobierno de la ciudad a presentar, en un plazo de seis meses, un informe sobre la situación de todos los espacios municipales en desuso.

ZARAGOZA, 3 (EUROPA PRESS)

Asimismo, se deberá dar a conocer una propuesta inicial de utilización en el corto y medio plazo, incluyendo, si procede, rehabilitación y/o apertura al público, enajenación, adecuación para utilización por diferentes servicios municipales o explotación privada sujeta a contrato o convenio; y todo ello acompañado de valoración económica si fuera preciso.

El concejal de Cs, Alberto Casañal, ha sugerido que se ponga en marcha un plan "para saber la realidad de los espacios que tenemos" en todos los distritos, para "ponerles nombre y apellidos a todos los espacios abandonados" y buscar fórmulas para darles uso, "avanzar para que cuando sea el momento se puedan tramitar".

La concejal de CHA, Leticia Crespo, ha detallado que hay "49 equipamientos sin uso y 55 espacios de este tipo" en la ciudad, ya que algunos espacios se encuentran en inmuebles que sí están en uso.

La concejal del PSOE, Lola Ranera, ha mencionado el caso de Averly, que dispone de un 33 por ciento para hacer un equipamiento público y ha recordado que el programa electoral de Zaragoza en Común contemplaba el análisis de estos espacios.

El consejero municipal de Urbanismo, Pablo Muñoz, ha pedido que el plazo sea de seis meses, en lugar de tres como indicaba el texto original, propuesta que Cs ha aceptado, y ha asegurado que "en esto nos hemos puesto las pilas", dedicando recursos en los presupuestos y "ya estamos sacando siete u ocho" espacios.

El concejal del PP, Pedro Navarro, ha planteado en tono irónico que si en su propuesta Cs sugiere que estos espacios sean para centros comunitarios, "esto se haría en días".

"Apoyamos la moción, pero que esté en el programa electoral de ZEC no es garantía porque también dijeron que no enajenarían suelos y están enajenando hasta el subsuelo", ha aseverado, a lo que ha agregado que "me conformo" con que cumplan esta moción "en un año".