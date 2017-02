El nuevo director general de Telemadrid anuncia que la cadena no pujará por derechos deportivos

3/02/2017 - 13:12

Se fija como objetivos inmediatos mejorar el clima laboral interno y cerrar procedimientos judiciales que siguen vivos tras el ERE

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

El nuevo director general de Telemadrid, José Pablo López, ha anunciado este viernes que la cadena tiene prioridades más importantes que pujar por los derechos deportivos, como los del fútbol, argumentando que son muy difíciles de comercializar y rentabilizar. En este sentido, ha recordado que cadenas muy importantes han sufrido un retroceso en su cotización bursátil tras la compra de estos derechos.

En su opinión, Telemadrid ni tiene dinero para competir en ese mercado, ni debe hacerlo. Lo que le corresponde por su tamaño e ingresos es jugar en la liga del deporte regional y sacar partido a ese segmento de información.

Así se ha pronunciado en un encuentro organizado por "The Experience Club", coincidiendo en el tiempo con la sesión que se celebra en la Asamblea de Madrid de la comisión de investigación sobre corrupción política sobre la compra de los derechos del fútbol por parte de Telemadrid y Caja Madrid en 2007.

Frente a esto, el nuevo directivo de la cadena madrileña se ha fijado como objetivos más inmediatos mejorar el clima laboral interno, muy dañado durante los últimos años tras el conflicto del ERE, que considera fundamental para que Telemadrid vuelva a recuperar un buen ambiente de trabajo y ser competitiva.

En este mismo sentido, desea intentar llegar a acuerdos para cerrar los procedimientos abiertos aún en los juzgados con algunos grupos de trabajadores despedidos tras el mencionado ERE.

José Pablo López no ha ocultado la pésima situación en la que se encuentra el canal, con un 4,5 por ciento de audiencia, frente a una media del 7,5 por ciento del resto de las autonómicas. Además, admitió que en los últimos cuatro años "la cadena se ha desplomado", por lo que necesitan no sólo cambiar de imagen, mejorar la oferta, sino que se hable de ella por su programación y no por el cúmulo de noticias negativas.

Asimismo, ha asegurado que el objetivo a largo plazo es precisamente situar la cuota de pantalla en ese 7,5 por ciento de media que tienen las autonómicas, aunque ha admitido la dificultad de crecer, porque no sólo depende de los recursos, sino también del acierto en la programación.

Aunque el relanzamiento de la cadena no se hará hasta el próximo mes de septiembre, López ha apuntado que quieren hacer una televisión distinta, cosmopolita, que recoja toda la pujanza cultural y económica de la Comunidad de Madrid, pero sin olvidarse que ésta en cierta medida representa también a toda España.

PRODUCCIÓN PROPIA

Asimismo, se plantean nuevos programas con oferta de entretenimiento, deporte local, series, etc, que previamente tienen que ser aprobados por el Consejo de Administración. En cualquier caso, López ha advertido de que el canal no puede volver a endeudarse, porque obligaría a nuevas medidas traumáticas.

También ha revelado que uno de sus objetivos es redistribuir el gasto de cara al Presupuesto de 2017, de manera que algunas producciones que ahora se externalizan se harán en la casa. En este contexto ha admitido que si necesitaran incorporar a más personal, los que ya han trabajado en Telemadrid tienen preferencia, resaltando los buenos profesionales que ha dado la cadena madrileña.

En cuanto a la línea editorial de la cadena, ha indicado que su objetivo es que Telemadrid no opine, sino que lo haga todo el mundo en ella y no sólo los políticos, de manera que dé cobertura al mundo de la cultura, a los empresarios y movimientos sociales y de barrio, entre otros colectivos. En este sentido ha recordado que en su comparecencia en la Asamblea de Madrid le propuso a los grupos políticos un pacto para que todo el mundo quedara moderadamente insatisfecho.