El Govern considera las declaraciones de Jarabo "una salida de tono" y dice que "no peligra el Pacte"

3/02/2017 - 13:51

La portavoz del Govern, Pilar Costa, ha asegurado este viernes que "no peligra el Pacte", "ni nadie pone en cuestión los 'Acords pel canvi'" y ha calificado las declaraciones de este jueves del secretario general de Podemos, Alberto Jarabo, como "una salida de tono innecesaria".

PALMA DE MALLORCA, 3 (EUROPA PRESS)

Por ello, Costa ha pedido "tranquilidad y sentido común" y ha pedido dejarse de "sensaciones y sensacionalismos", en referencia a las manifestaciones de Jarabo en las que atribuía el rechazo a Baltasar Picornell como candidato a presidir el Parlament a que es carpintero.

La portavoz ha garantizado que los 'Acords pel canvi' "se están cumpliendo en un porcentaje elevado" y ha pedido que "ningún partido ponga en peligro las políticas de izquierdas en las Islas por un cargo en concreto": "Quiero pensar que Podemos a día de hoy tiene clarísimo que estamos aquí para seguir aplicnado las políticas a las que nos comprometimos hace un año y medio", ha enfatizado.

En este sentido, Costa ha recordado que "sólo se puede llegar a un acuerdo con diálogo y consenso" y no "desde la imposición".

Además, ha recordado que en este caso no parten "de cero" como al principio de la legislatura, cuando se aceptó el nombre que propuso Podemos, pero "es una evidencia" que "no ha ido bien" y por ello desde el Govern considera "lógico" que se pida "responsabilidad y garantías de estabilidad", algo que necesita "cualquier acuerdo político".

Por otro lado, sobre la profesión de Picornell, Costa ha incidido en que el mismo Jarabo dijo que era una "sensación" y por lo tanto la portavoz ha argumentado que "no es la realidad": "Se piden garantías de estabilidad y eso no tiene nada que ver con la profesión de nadie para presidir una institución", ha remarcado Costa, que ha añadido que "no es un problema de nombres".

"Nadie da por roto nada", ha insistido Costa.