Diabéticos dicen que "no funciona" la dispensación de agujas en farmacias y esperan "beneficiarse" del cambio en el SAS

3/02/2017 - 14:04

La Federación de Asociaciones de Diabéticos de Andalucía Saint Vicent (FADA SC) lamenta que "no funcione" el proyecto piloto que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) puso en marcha en Sevilla el pasado 2 de noviembre, por el cual las agujas para la insulina se dispensan en las farmacias sevillanas en lugar de hacerlo directamente en los centros de salud, como se venía haciendo hasta ahora.

SEVILLA, 3 (EUROPA PRESS)

"Después de tres meses todo sigue igual", afirma en declaraciones a Europa Press el presidente de FADA SC, Francisco Pérez Barroso, que explica que "llegan a las farmacias y no hay las agujas que quieren", además de que en muchos centros de salud "no saben del acuerdo" alcanzado entre el SAS y el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (Cacof), y "te siguen dando las agujas que no queremos".

Hay que recordar que este acuerdo entre el SAS y el Cacof se alcanzó

tras la denuncia por parte de los diabéticos de la dispensación en Sevilla y Málaga de agujas de "mala calidad que causaban dolor y hematomas". La previsión era que este proyecto, que permite que una vez que se receten las agujas en los centros de salud los afectados puedan elegir en la farmacia la marca que quieran, se hiciera extensivo al resto de provincias.

En este sentido, la federación informa de que tenían prevista una reunión con el gerente del SAS para el próximo lunes 6 de febrero, encuentro que finalmente ha sido anulado por el cambio en la Gerencia del Servicio Andaluz de Salud tras la dimisión de José Manuel Aranda. "A ver si ahora el nuevo cambio de gerente nos beneficia", afirma Pérez Barroso, que apunta que en el próximo encuentro con Mariano Marín Patón "le darán un ultimatum para el tema de las agujas".

"El SAS traslada nuestro problema a las farmacias, es decir, la empresa pública traslada el problema de los pacientes a la empresa privada y se lavan las manos", apunta el presidente de FADA, que añade que mientras los diabéticos de Sevilla "siguen con el problema". Y, agrega, "en Málaga está peor aún la cosa porque el concurso lo han ganado las agujas malas".

"Llevamos más de tres años de reuniones entre el Plan Integral de Diabetes y la federación, hemos llegado a muchos acuerdos de cómo queremos que atiendan a los diabéticos en Andalucía, cómo evitar la complicaciones agudas, los protocolos de educación en los centros de salud, etcétera; pero la única táctica que persiguen con estas reuniones es la dilatación, sin hacer un movimiento en positivo hacia el colectivo diabético", concluye Pérez Barroso.