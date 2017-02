El Teatre Auditori de Granollers celebra sus 15 añoso con Guillem Albà y su Marabunta

3/02/2017 - 14:11

El Teatre Auditori de Granollers celebrará este sábado una gran fiesta por su 15 aniversario con el último espectáculo del payaso Guillem Albà & The all in orchestra, 'Marabunta', según ha informado el teatro este viernes en un comunicado.

GRANOLLERS (BARCELONA), 3 (EUROPA PRESS)

Se trata de un show clown enérgico y energético, un descontrol de actuación en el que se mezclan gags, canciones propias y cabaret siguiendo el guión de la improvisación y el caos.

El espectáculo lleva más de dos años de gira con más de 150 actuaciones y ha sido premiado en 'La Mostra de Igualada' de 2015 y la Feria de títeres de Lleida de 2014.

En el tercer año de esta itinerancia se va a detener, entre otros sitios, en el Auditori de Barcelona, el Teatro La Latina de Madrid, el Festival Clown de Txarango y el Festival Circ Cric de Tortell Poltrona.

Este viernes, y como arranque de la segunda parte de la temporada 2016-2017, Faemino y Cansado presentan su nuevo montaje '¡Quien tuvo retuvo!', en el que la pareja cómica recupera elementos e ideas de su pasado.