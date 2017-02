Diputación Ciudad Real aprueba un proyecto para localizar fosas comunes de la Guerra Civil con la abstención del PP

3/02/2017 - 14:29

El Pleno de la Diputación de Ciudad Real ha aprobado este viernes, con los votos a favor del equipo de Gobierno del PSOE y la abstención del PP, la dotación de 50.000 euros para un proyecto con la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) destinado a localizar las fosas comunes de la Guerra Civil en la provincia en lo que queda de mandato y la exhumación de los cadáveres que en ellas existan.

CIUDAD REAL, 3 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PP, Adrián Fernández, que este viernes se ha estrenado en el puesto, ha pedido la retirada del punto y ha explicado la postura de su grupo asegurando que no se había justificado la urgencia de sacar adelante este punto, al tiempo que ha considerado que se trataba de un tema que no era competencia de la Diputación, añadiendo que no conocían el convenio.

Para el presidente de la Institución, José Manuel Caballero, estas razones solo escondían una voluntad de "no entrar al fondo" de la cuestión, que, a su juicio, era la de "recuperar la dignidad" para los cadáveres enterrados y para sus familias.

Caballero ha asegurado que, ante estos temas, el PP tiene cierto "complejillo", complejo que no tiene en casos como la denominación de una calle al dueño del restaurante Casa Pepe, característico por su simbología franquista en la localidad ciudadrealeña de Almuradiel.

El portavoz del PP ha rechazado este planteamiento de Caballero y ha dicho "ni siquiera" conocen el convenio, en referencia, a su juicio, a presuntas irregularidades en la tramitación del expediente, del que, dijo, no se ha dado conocimiento a la oposición.

Tanto Caballero como el diputado responsable de Cultura, David Triguero, han incidido en que, con esta medida, no se trata de dividir, de crear otro tipo de problemas. Asimismo, han remarcado que para la elaboración del convenio y de los trabajos que se van a llevar a cabo se ha contado con historiadores y otros expertos con el objetivo de darle un enfoque científico al tema.

BOMBEROS

Por otra parte, un grupo de bomberos de los 37 afectados por la convocatoria de una oposición libre para cubrir esas plazas en el Servicio contra Incendios y Salvamento (SCIS), presentes en el pleno, han mostrado su desacuerdo con las palabras del presidente del organismo, Julián Nieva, al responder a unas preguntas del diputado del PP Carlos Martín de la Morena sobre la situación generada en el consorcio por este asunto.

Estos bomberos han calificado de "mentiroso" a Nieva, cuando contestaba que la convocatoria de la oposición libre era obligatoria dado la existencia de varias sentencias que así lo han exigido.

EMPLEO

Asimismo, el Pleno ha aprobado, con los votos del PSOE y PP, un aumento de la aportación de la Diputación al Plan de Empleo del Gobierno regional, que se irá hasta los 7,4 millones de euros, tras la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de un 8 por ciento.

Al final del pleno, el presidente de la Diputación, José Manuel Caballero, en declaraciones a los medios, ha valorado el carácter social del Plan de Empleo y ha agradecido el apoyo del PP, en contra de lo que ha ocurrido en la Diputación de Cuenca.

Por su lado, el portavoz del PP, Adrián Fernández, ha señalado que nunca van a votar en contra de cosas que beneficien a los ciudadanos, pero ha criticado la filosofía del plan porque, a su juicio, no crea empleo estable.