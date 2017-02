El BNG de Santiago afirma que "el grado de satisfacción es alto" en el proceso de negociación de los presupuestos

3/02/2017 - 14:54

Noriega cree que "lo lógico" sería ejecutar "de forma conjunta" unos presupuestos en los que BNG y CA "tienen tantas cosas en común"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 (EUROPA PRESS)

El portavoz municipal del BNG en Santiago, Rubén Cela, ha asegurado que "el grado de satisfacción" de su grupo "es alto" en el proceso de negociación de los presupuestos municipales con el grupo de gobierno, por lo que, si bien los nacionalistas no están satisfechos "al 100%", ha avanzado que no se opondrán a su aprobación dado el "número muy importante de propuestas del BNG recogidas" en el documento actual.

En una comparecencia de prensa celebrada este viernes en el Pazo de Raxoi, Cela ha indicado que el BNG no da por "concluidas las negociaciones", aunque se encuentran en "fase final" luego de semanas de conversaciones que han derivado en que "la propuesta de ahora" sea "infinitamente mejor" que la ofrecida por Compostela Aberta inicialmente.

Así, Cela ha celebrado el "número muy importante de propuestas" del BNG recogidas en el documento que se negocia en la actualidad, un total "de 31". Por lo tanto, ha avanzado que no se opondrán a la aprobación de los presupuestos una vez sean presentados en el pleno municipal, si bien no han decido todavía si los apoyarán con voto afirmativo o si se abstendrán.

"Hasta que veamos la globalidad del acuerdo, los flecos y la viabilidad jurídica no concretaremos el sí. El no, no ha lugar. Querríamos votar a favor por el bien de Santiago, pero lo dijimos por activa y por pasiva, no vamos a votar cualquier cosa", ha apostillado.

EL PLENO: "A EXPENSAS" DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS

Minutos después de la rueda de prensa de Cela ha comparecido en la sede del Ayuntamiento de Santiago el alcalde, Martiño Noriega, para dar cuenta de los asuntos tratados por la junta de gobierno local este viernes.

A preguntas de los medios, Noriega ha afirmado que las negociaciones han implicado "un esfuerzo que no fue menor" en las conversaciones con los grupos, un proceso que "se alargó quizás más de lo debido".

En este sentido, ha indicado que "a última hora" de este viernes o "a primera hora del lunes" está previsto que los servicios técnicos del Ayuntamiento entreguen "el informe de fiscalización" del documento de presupuestos.

En relación a ello, ha remarcado que el gobierno local está "a expensas" de este informe para "fijar las fechas, tanto de la comisión como del propio pleno" donde serán sometidos a debate los presupuestos municipales para este año.

Una vez que el BNG ha confirmado que, tras las negociaciones llevadas a cabo en las últimas semanas, no se opondrá a que los presupuestos salgan adelante en el pleno municipal; Noriega ha asegurado que Compostela Aberta continúa intentando "conseguir el apoyo, o bien afirmativo o bien por abstención", "también del PSOE".

INCLUIR A BNG EN EL GOBIERNO LOCAL

Preguntado sobre si se plantea de nuevo ofertar al Bloque su inclusión en el grupo de gobierno, el regidor compostelano ha indicado que no quiere ser "pesado", ya que "no es preciso forzar una situación que ya se dio antes de la negociación de los presupuestos".

Sin embargo, Noriega cree que "lo lógico, lo coherente, sería poder ejecutar" los presupuestos "de forma conjunta" dado que la propuesta actual "tiene tantos puntos en común" y "recoge" aportaciones del Bloque que coinciden con "propuestas programáticas" de Compostela Aberta. "De momento no es una expectativa que se pueda generar porque faltaría a la verdad", ha aspostillado.

Con todo, ha puntualizado que "la posición del BNG" de no querer entrar en el gobierno "es legítima" y que esta posibilidad ya se planteó "previamente" a iniciar el "proceso de negociación" de las cuentas para 2017.

"No se hablaba de incluir al BNG (en el gobierno), sino de dar luz verde a iniciar un diálogo con ese objetivo", ha comentado Noriega, para luego recordar que esa posibilidad fue descartada por la asamblea local de Santiago de la formación frentista.

"No tenemos intención de ser pesados. Valoramos positivamente los acuerdos puntuales, no nos parece menor", ha incidido el regidor compostelano.