Un grupo escultórico de Pimentel recuerda en Málaga a Bernardo de Gálvez y su familia

3/02/2017 - 15:04

Enlaces relacionados Ciudadanos pide a la Junta que conceda a Bernardo de Gálvez el título de Hijo Predilecto de Andalucía (23/01)

Está realizado en bronce y se ubica en la Fuente de las Américas

Está realizado en bronce y se ubica en la Fuente de las Américas

MÁLAGA, 3 (EUROPA PRESS)

El grupo escultórico 'La Familia de Bernardo de Gálvez', en el que están representados Bernardo de Gálvez, su padre, Matías, y sus tíos Miguel y José --ministro de Indias-- realizado en bronce por el escultor Jaime Pimentel ha sido inaugurado este viernes en la Fuente de las Américas en Málaga capital.

Al acto han asistido el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; el autor del conjunto escultórico; el presidente de la Diputación, Elías Bendodo; el subdelegado del Gobierno, Miguel Briones; el alcalde de Macharaviaya, Antonio Campos, la poeta María Victoria Atencia y miembros de la Asociación Bernardo de Gálvez, además de un numeroso tejido social y académico malagueño que ha querido estar presente en este acto homenaje a esta familia del municipio malagueño de Macharaviaya.

El monumento se sitúa en la Fuente de las Américas, en la avenida Ingeniero José María Garnica, junto a las Hermanitas de los Pobres y la estación María Zambrano. El Ayuntamiento de Málaga, a través de las áreas de Cultura y Urbanismo, dedica este grupo escultórico a la figura de Bernardo de Gálvez con el impulso del propio escultor, Jaime Pimentel, así como de Miguel Ángel Gálvez Toro y Manuel Olmedo, presidente y miembro de la Asociación Bernardo de Gálvez y Gallardo.

"La ciudad estaba y está en deuda con los Gálvez, por lo que el espacio para esta inauguración se ha quedado pequeño hoy", ha afirmado De la Torre al inicio del acto, en el que el presidente de la Asociación Bernardo de Gálvez, Miguel Ángel Gálvez, ha destacado que es un día "feliz", mostrándose "satisfecho y orgulloso como español, malagueño, Gálvez y presidente de la asociación" por este homenaje.

"Son un referente para esta sociedad nuestra, muy olvidadiza de valores y conceptos fundamentales. Desde mi punto de vista están esculpidos el sacrificio, el sufrimiento, cumplimiento del deber, patriotismo, la honestidad, lealtad, concepto de familia y el no olvidarse de sus raíces", ha afirmado, al tiempo que ha añadido que "Bernardo de Gálvez y su familia no son un patrimonio exclusivo de la asociación, hay personas, asociaciones que luchan para que esta familia no vuelva a caer en el ostracismo".

De la Torre ha destacado "la importancia de este día" y ha valorado que una ciudad como Málaga "debe tener varias normas de buen comportamiento, de conducta como ciudad, de conocer bien su historia y reconocer a aquellos que han hecho a Málaga famosa por sus hechos y por lo que hicieron a favor de Málaga", repasando la historia de Bernardo y su familia.

Ha dicho que había "una deuda" con ellos y ha afirmado que las instituciones tenemos que estar juntas en lo que interesa a la ciudad. "Estamos haciendo constancia de la historia de Málaga en este monumento donde es como una lección de historia", ha detallado De la Torre.

Por último, ha afirmado que "siempre tenemos que tener relación" con los países de lengua española. "Los protagonistas son la bandera de España, de donde son ellos; EEUU, que nació gracias a su papel, y México, que hicieron grandes cosas y un gran país que tiene nuestra solidaridad, nuestra amistad y estoy seguro que España ayudará a que la armonía exista en toda América del Norte", ha concluido.

Por su parte, el presidente de la Diputación, Elías Bendodo, ha anunciado que la institución supramunicipal impulsará este año el proyecto para poner en marcha el Centro de Estudios Americanos Bernardo de Gálvez, con el que se pretende difundir la figura histórica del militar malagueño, héroe de la guerra de la Independencia de Estados Unidos, gobernador de la Luisiana y virrey de Nueva España.

Bendodo ha explicado que se mantienen contactos con la Casa de América, con sede en Madrid, para dar relevancia al centro Bernardo de Gálvez y que será un centro en colaboración con el Ayuntamiento de Málaga y se espera contar con el apoyo también de la Junta.

Por otro lado, Bendodo ha recordado que desde hace tres años la institución provincial ha trabajado para realzar la figura del militar macharatungo, promoviendo que un cuadro con su retrato se cuelgue en el Capitolio y con diversos actos en varias ciudades de Estados Unidos ligadas al insigne malagueño.

"Hoy no hacemos justicia, hoy empezamos a hacer justicia", ha señalado, al tiempo que ha defendido la importancia de que la vida y las hazañas de Bernardo de Gálvez sean conocidas. "Gálvez también tiene que asociarse al futuro de Málaga, porque puede jugar un papel fundamental, ya que es un símbolo de las relaciones históricas de España y Estados Unidos, es nuestro principal embajador y una excusa perfecta para estrechar y potenciar los lazos de los dos países", ha afirmado.

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Miguel Briones, ha destacado la importancia de la imagen que recuerde y evoque que "en el compromiso de la libertad, Málaga tiene y tuvo mucho que decir". "Es claro que Málaga tenía una deuda de cuáles son los mimbres y cimientos del comienzo del inicio del camino de la libertad", ha añadido.

Por su parte, Jaime Pimentel ha asegurado que se siente "muy honrado" y que estaba reviviendo el momento "cuando se inauguró mi cenachero en Estados Unidos" en el que las personas "no veían un joven pescador de Málaga, sino un símbolo de Málaga, de Macharaviaya". Pimentel ha destacado las acciones del alcalde de Málaga en materia cultural y "en este caso está haciendo algo histórico, porque esto queda en la historia de España y de Málaga".

El Ayuntamiento ha invertido más de 189.000 euros en esta actuación. Así, 136.125 euros corresponden a la realización en bronce del grupo escultórico y 56.187 a la adaptación de la fuente para la instalación.

EL GRUPO ESCULTÓRICO

El grupo escultórico está compuesto por cuatro figuras de más de dos metros de altura. La escena se fecha en el año 1776, el mismo año en que se firmó la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Representan a Miguel de Gálvez (tío de Bernardo), José de Gálvez (tío de Bernardo y ministro de Indias), Matías de Gálvez (padre de Bernardo) y el propio Bernardo de Gálvez.

Sentado en un gran sillón de ministro aparece José de Gálvez, que acaba de firmar un documento. La figura de Miguel de Gálvez está de pie, portando una carpeta portafirmas semiabierta. Se le representa así porque fue el 'alter ego' de su hermano José. Matías de Gálvez tiene su brazo derecho ligeramente levantado a la altura del hombro, en actitud de bendecir a su hijo que marcha a América y al que nunca volverá a ver por causa de la guerra.

En escorzo y en actitud de empezar la marcha con el brazo izquierdo caído y portando el tricornio en la mano, está Bernardo de Gálvez que en su mano derecha lleva enrollado el decreto que acaba de firmar su tío José, ministro de Indias. Es su nombramiento como gobernador de la provincia española de Luisiana y coronel del Regimiento Fixo del mismo nombre con capital en Nueva Orleans. Los rostros y el atuendo de los personajes están tomados de las réplicas de retratos que tienen la asociación. Las esculturas las ha realizado la fundición Ruviarte en Madrid.

La Gerencia Municipal de Urbanismo ha remodelado la Fuente de las Américas para ejecutar la base donde se sitúa el grupo escultórico en el vaso norte, el de menor tamaño de la fuente. Así, se ha actuado en el interior de este vaso instalando esta base de hormigón de cinco metros de diámetro y 1,40 metros de altura, cota necesaria para alcanzar la altura del vaso ubicado inmediatamente al sur. En este pedestal se han fijado las cuatro esculturas de la familia Gálvez. Es un pedestal de hormigón armado con su superficie tratada con hormigón desactivado.