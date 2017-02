La participación de Telemadrid en MDA no requería autorización del Consejo de Gobierno al ser del 49%, según Hidalgo

3/02/2017 - 15:33

La consejera de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Engracia Hidalgo, ha asegurado este viernes que la "participación" de Telemadrid en la sociedad Madrid Deporte Audiovisual (MDA), encargada de gestionar los derechos del fútbol, no requería informes por parte de la Consejería de Hacienda ni autorización del Consejo de Gobierno al ser del 49 por ciento y no llegar al 51 por ciento, mientras el resto se repartía entre Caja Madrid, el Atlético de Madrid y el Getafe.

"Tal y como se había configurado, con una participación del 49 por ciento, no era necesario el procedimiento que hay que realizar cuando la participación que se adquiere es mayoritaria", ha manifestado Hidalgo en su comparecencia en la comisión de investigación sobre corrupción política en la Comunidad de Madrid, en la que ha comparecido como consejera de Hacienda en el momento de la constitución de MDA, en 2007.

En este sentido, ha agregado que "si se hubiera dado el caso de que la participación que se hubieses adquirido en esa sociedad, en MDA, hubiera sido superior al 50 por ciento, hubiera sido del 51 por ciento, en ese caso los servicios de la Consejería de Hacienda deberían haber emitido un informe adicional, porque así lo dice la norma, y no solo eso sino que deberían haberlo llevado al Consejo de Gobierno".

A la pregunta de la diputada del PSOE Nani Moya de si no se hizo "intencionadamente" crear MDA con ese porcentaje para no cumplir los trámites que garantizan "transparencia y control", Hidalgo ha respondido con un "no", al tiempo que ha agregado que "hay que hacer tantas derivadas y tantos integrales para eso...".

Hidalgo ha defendido que se buscó un socio "con músculo financiero y con conocimiento en el mercado de los derechos de fútbol, porque participaba en Sogecable", en alusión a Caja Madrid, y que los porcentajes de participación se acordarían en una negociación.

Además, ha afirmado que "la administración pública tiene unos controles exhaustivos, pero las empresas públcias también tienen muchas obligaciones que permiten conocer las cuentas, los informes de auditoría..., todo".

Hidaldo ha confirmado que participó en una reunión, junto al entonces consejero de Presidencia, Francisco Granados, sobre el objetivo que se había propuesto Telemadrid de volver a emitir partidos y que se estaban viendo distintas alternativas, en concreto la posibilidad de "crear una sociedad" entre Telemadrid y Caja Madrid.

