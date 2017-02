Errejón no asumirá la secretaría general si iglesias dimite y asegura que no será un “obstáculo para construir un proyecto más unido”

3/02/2017 - 15:10

- "No he sido capaz de convencer a Pablo de que no tenemos que conformarnos con los que ya estamos, que es fundamental sumar a más gente"

MADRID, 03 (SERVIMEDIA)

El secretario Político de Podemos, Íñigo Errejón, dijo este viernes que Pablo Iglesias "va a salir elegido secretario general" de Podemos y que, en cualquier caso, él no asumirá esa tarea en caso de que dimita. "Creo que tiene que cumplir con esa tarea y en ningún caso voy a ser un obstáculo para construir un proyecto más unido", manifestó.

Cuando se le preguntó lo que ocurriría en el caso de Iglesias dimitiese, Errejón indió que "son muchos futuribles y no lo contemplo en modo alguno. Mi secretario general es Pablo Iglesias. En el remotísimo caso de que llegáramos a una situación así, yo pongo mi cargo a disposición mucho antes. Por encima de todo, está el proyecto. Creo que efectivamente hay que mandar obedeciendo y estar donde nos manda la gente".

En este sentido, consideró que Iglesias saldrá reelegido secretario general de Podemos en la asamblea de Vistalegre y dijo que "tiene que cumplir con esa tarea y yo voy a estar a su lado para que cumpla, y en ningún caso yo voy a ser obstáculo para construir un proyecto más unido".

Errejón declaró en el Congreso que como no está en discusión el liderazgo de Iglesias las votaciones para el cónclave se realizarán de forma separada, proyectos y listas, y que si no fuera así realizarían una única votacion.

"No he sido capaz de convencer a Pablo de que no tenemos que conformarnos con los que ya estamos. Que es fundamental sumar a más gente. Espero que sea la gente la que nos convenza de que juntos somos más fuertes y que juntos hacemos un buen tándem", indicó, para recordar que la dimisión de Carolina Bescansa y de Nacho Álvarez debe llevarles a hacer "autocrítica" y a "reflexionar".

"Estamos debatiendo ideas políticas. Hay que hacer un reconocimiento y una autocrítica de responsabilidad, que es que no hemos sido capaces de llegar a la unidad ahora y por tanto toca pedirle a la gente que sea con su voto quien construya la unidad, quien construya que sigamos en tándem y que garantice que seguimos multiplicando juntos y no dividiendo por separado. Y eso también es pedir disculpas", añadió.

"Nosotros", insistió, "no hemos sido capaces, le toca a la gente con su voto construir la unidad. Yo quiero que Pablo sea secretario general y al mismo tiempo creo que hay que apostar por las mejores ideas y que hay que apostar por una dirección plural y con los mejores".

Errejón señaló que la militancia "nos quiere integrando las mejores ideas y los mejores compañeros. Tenemos que madurar en lo político para abrirse y en lo organizativo para construir una organización más plural con las mejores ideas. Reconozco que estoy deseoso de que cerremos este momento de debate interno, de discutir de nosotros. Todos vamos a poner lo mejor para después ponernos a trabajar".

(SERVIMEDIA)

03-FEB-17

LDS/gja