Soriano defiende compra de derechos del Atléti y Getafe "para que los madrileños siguieran disfrutando gratis del fútbol

3/02/2017 - 15:46

Se erige como "responsable" de la operación

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

El exdirector general de Telemadrid ha defendido, Manuel Soriano, ha asegurado este viernes que él fue "el responsable" de la compra en 2007 de los derechos audiovisuales del Atlético de Madrid y del Getafe en 2007, una operación en la que el ente público perdió varios millones de euros, con el objetivo de que "los madrileños siguieran disfrutando del fútbol gratuitamente".

En la sesión de la comisión sobre corrupción política que celebra esta mañana la Asamblea de Madrid, Soriano ha señalado, ante las preguntas del portavoz de Ciudadanos, César Zafra, que la idea de comprar los derechos "no vino por parte del Gobierno ni de los clubes", sino de la propia Telemadrid.

"Fue una decisión debatida y analizada desde hace mucho antes porque era una necesidad, ya que nos habían quitado una de los pilares de la programación de Telemadrid, que era el fútbol", ha esgrimido.

El también expresidente del Consejo de Administración del ente público, ha indicado que dicha idea, que se acabaría plasmando en la constitución de la entidad Madrid Deporte Audivisual conjuntamente con Caja Madrid y los propios clubes, fue colectiva, sin responder a la persona o personas que la propusieron.

De hecho, ha utilizado el símil de la Transición, en la que dijo que no fue idea de una sola persona, sino de un conjunto de ellas, para más adelante apuntar que él fue quien llevo a cabo el plan de negocio al Consejo de Telemadrid. "Yo soy el responsable", ha recalcado.

El compareciente ha negado haber mantenido ninguna reunión formal con algún miembro del Gobierno regional para tratar este temas, "ni llamadas ni ningún email". Eso sí, dijo que el Ejecutivo lo sabía porque lo comentaban en algún encuentro para hablar de Telemadrid en general. "Yo no he despachado nada con ningún miembro del Gobierno. Formalmente no tuve reuniones", ha reiterado.

No obstante, Soriano ha reconocido, al ser preguntado directamente por si informó del asunto a determinadas personas, teniendo el cuenta que la operación tenía un importante coste para el erario público, que "probablemente" habló con los expresidentes autonómicos Esperanza Aguirre e Ignacio González, entre otros, y confirmó que sí lo hizo con el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo.

El expresidente de Telemadrid ha indicado que en esta operación la cadena "no perdió dinero ni creó ningún agujero; hubo una operación mercantil". "Aquí no se ha hundido nada, se ha reflotado una cadena", ha respondido al portavoz de Podemos, Miguel Ongil, que le recordó las pérdidas de audiencia y la situación económica de los años de su mandato.

A lo largo de su intervención, Soriano ha insistido en la necesidad de acometer esta operación sobre los derechos del fútbol porque "era unos pilares fundamentales de la programación de Telemadrid" que Mediapro "le había quitado no por procedimientos muy ortodoxos". De hecho, ha señalado que dichos procedimientos fueron recurridos judicialmente.

Asimismo, ha manifestado que la dirección del ente público hizo suya la propuesta de Caja Madrid de sacar adelante la operación a través de un informe en el que contenía un análisis, proyecciones de futuro y "una rentabilidad de 35 millones de beneficio".

"Pero los amigos de Mediapro cambiaron las condiciones del mercado en favor de sus intereses, y no de lo intereses de los madrileños, que venían disfrutando del fútbol gratuitamente, y eso es lo que quería recuperar Telemadrid", ha añadido.

Soriano ha señalado de la gestión de los derechos audiovisuales del Atlético y del Getafe era un "instrumento", una "condición sine quan non para poder conseguir el acceso a quien tenía los derechos de la Liga" y así poder retransmitir en abierto desde Telemadrid todos los partido.

En este sentido, ha considerado que la creación de Madrid Deporte Audiovisual fue "absolutamente transparente", ya que se informó de su constitución a la comisión delegada del Conejo y al propio Consejo de Administración.

"Entonces la operación la conocía todo el mundo y nadie, ni los sindicatos, dijeron nada en contra en aquellos momentos. Se están centrando en la creación de la sociedad y no en el objeto fundamental, que era tener los derechos para retransmitir posteriormente toda la Liga y la Copa del Rey de fútbol, que era de lo que venían disfrutando los madrileños hasta ese momento; no tanto en sí la operación mercantil", ha declarado.

"A LO MEJOR SE RECUPERA EL DINERO"

Por otro lado, preguntado por la diputada socialista Isaura Leal sobre la explotación de los derechos publicitarios en la etapa vigente de ese contrato, Manuel Soriano, ha respondido que él "no sólo se ocupaba solamente de gestionar una participación en una empresa y que había una serie de profesionales de Telemadrid que se ocupaban de ello".

No obstante, ha sostenido que "no se hizo la más mínima ilegalidad ni transgresión de lo que se establece en los contratos mercantiles".

Interrogado por si esta operación ha supuesto un enriquecimiento injusto por parte de ambos clubes, el compareciente ha recordado que Telemadrid está personada en las reclamaciones, por podrían ascender a 35 millones de euros.

"A lo mejor se recupera el dinero. Estamos en un estado de derecho. Si ha habido un error, se es dirigente en la reclamación y se hace Justicia", ha apuntado.

Por último, el expresidente de Telemadrid ha criticado que durante la llamada 'guerra del fútbol' "se modifican las condiciones en beneficio de un determinado lobby monopolítico".

"Desde mi punto de vista resulta verdaderamente llamativo estas decisiones que se tomaron en el seno del Gobierno y en Competencia. Yo no llegaría a utilizar la palabra corrupción porque desconozco en concreto los comportamientos de esas decisiones que se tomaron fuera de Telemadrid, pero perjudicaron mucho a Telemadrid", ha concluido.